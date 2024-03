Què puc fer aquesta Setmana Santa a l'Alt Empordà? 10 plans que no et pots perdre aquests dies a la comarca

Ja és aquí la Setmana Santa i a l'Alt Empordà arriba carregada d'activitats: els Via Crucis de Castelló i l'Escala, el Festival Còmic de Figueres, el MIC Football, la Fira del Vaixell d'Empuriabrava... Us proposem 10 plans per gaudir de l'oci a la comarca.

Via Crucis de Castelló d'Empúries

• Dia i hora: divendres 29 de març, a les 19 hores

• Lloc: sortida de la plaça de la Basílica, recorregut per diversos carrers i arribada a la mateixa plaça

Unes setanta persones participaran en el 19è Via Crucis Vivent de Castelló d’Empúries, aquest Divendres Sant, a les set de la tarda. Organitzat per l’associació Via Crucis, col·laboren entitats locals, infants de la Catequesi, l’associació del Pessebre Vivent de Vila-sacra i els Manaies de Mieres. Enguany, s’entrarà a l’interior de la Basílica finalitzant amb l’escena del Sepulcre.

Via Crucis de l’Escala

• Dia i hora: divendres 29 de març, a les 19 hores

• Lloc: de la plaça de l'Ajuntament a la Mar d'en Manassa

Un any més, l'Escala es prepara per viure el Via Crucis Vivent, que arriba a la 14a edició i se celebra el 29 de març. Enguany comptarà amb la introducció d'algunes novetats en el recorregut per tal de donar més facilitats de visió per a l'espectador. Unes cent cinquanta persones donaran vida a la representació.

Festival Còmic de Figueres

• Dia i hora: del dimarts 26 al diumenge 31 de març, tot el dia

• Lloc: Diversos espais

"Per plorar de riure!". Aquest és el lema del Festival Còmic de Figueres 2024, que tindrà lloc del 26 al 31 de març. La programació estarà plena de propostes d'humor per a tots els públics amb moltes novetats, monòlegs, circ, música, teatre sense paraules, tallers, espectacles de carrer i molt més. José Corbacho, Charlie Pee o Guillem Albà i la Marabunta són alguns dels caps de cartell.

"La Passió" torna a Sant Climent Sescebes

• Dia i hora: diumenge 28, 29 i 31 de març, a les 18 hores

• Lloc: L'Horta d'en Cusí

La Passió de Sant Climent Sescebes programa representacions pels dies 29 i 31 de març, a les sis de la tarda. Amb un guió sense massa possibilitats de traspassar els marges, cada any innova per mantenir l’interès del públic i dels mateixos actors. Enguany ho fan introduint una escena nova que permetrà a intèrprets d’11 a 13 anys agafar cert protagonisme. També impulsen una sessió alternativa, el dijous 28 de març, una "paròdia divertida i amena, que vol ser una aclucada d’ull a la comèdia La vida de Brian dels Monty Python". Sota el títol On és Jesús?, es tradueix en sessions curtes de vint minuts, estil microteatre, durant les quals el públic acompanyarà als actors pels escenaris emblemàtics de La Passió, ubicats a l’Horta d’en Cusí.

"La Passió" de Vila-sacra celebra els deu anys

• Dia i hora: dissabte 30 de març, a les 17 i 19 hores

• Lloc: església parroquial i davant del Palau de l’Abat

Més d’un centenar de persones, d’edats diverses, participaran en la representació de La Passió de Vila-sacra que es farà aquest dissabte 30 de març en dues sessions, a les cinc i les set de la tarda, per permetre l’accés a més públic. Coincidint amb la celebració de la desena edició, l’obra s’escurça amb una durada d’uns noranta minuts, i es durà a terme dins i fora de l’església parroquial, així com davant del Palau de l’Abat. Per primer cop, a més, es cobrarà una entrada de 5 euros i de 3, els infants d’11 a 6 anys, una mesura que es pren per controlar l’aforament a un màxim de 250 espectadors a cada sessió.

Fira del Brunyol de Garriguella celebra 25 anys

• Dia i hora: del divendres 29 al diumenge 31 de març, tot el dia

• Lloc: plaça de l'Església

Fa vint-i-cinc anys que els veïns de Garriguella van decidir impulsar una fira consagrant-la a dos dels productes més lligats a l’Empordà: la garnatxa i el brunyol. Coincidint amb aquest quart de segle d’existència i a causa d’unes obres a l’espai habitual, el batec de la fira es trasllada dissabte al cor del poble, a la plaça de l’Església i el seu entorn. A la fira participaran una vuitantena d’estands, entre ells associacions locals que elaboraran brunyols i fins a cinc cellers amb les seves garnatxes.

La Fira del Vaixell d'Empuriabrava

• Dia i hora: fins al diumenge 31 de març, tot el dia

• Lloc: plaça de les Palmeres

La XXXIV Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, que se celebra del 23 al 31 de març, és el primer esdeveniment que se celebra a la plaça de les Palmeres després de la renovació. A la mostra, hi seran presents una trentena d’expositors que portaran aproximadament 275 embarcacions d’ocasió i noves.

Festival Perelada de Pasqua

• Dia i hora: del 28 al 30 de març, diversos horaris

• Lloc: església del Carme

Després d’una exitosa primera edició de Pasqua l’any passat, el Festival Perelada torna a alçar el teló aquesta Setmana Santa d’alguns dels seus espais més emblemàtics, des d’aquest Dijous Sant i fins dissabte, per donar cabuda a sis propostes que abracen l’espiritualitat i el misteri i que donen valor al talent de casa. Una de les novetats d’última hora és la substitució del jove pianista coreà Yuncham Lim per Javier Perianes. Lim, que feia el seu debut a l’Estat, no podrà actuar a causa d’una lesió. En el cas de Perianes, a qui se'l va poder escoltar aquest estiu passat al festival Schubertíada, interpretarà un programa amb obres de Falla, Albéniz i Debussy, així com les Goyesques completes d’Enrique Granados. Consulta la programació aquí.

El MICFootball, a l'Alt Empordà

• Dia i hora: del 27 al 31 de març, tot el dia

• Lloc: Diversos municipis

La 22a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) es disputa, com és habitual, per Setmana Santa, entre el dimecres 27 i diumenge 31 de març de 2024. Hi ha més de 1.000 partits a 40 seus de les comarques gironines, 9 de les quals de l’Alt Empordà: Figueres (Estadi de Vilatenim, Marca de l'Ham i Estadi Albert Gurt), l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries (Camp del centre i Aeròdrom d'Empuriabrava), Roses (Mas Oliva i La Vinyassa), Sant Pere Pescador, Bàscara i, la novetat local d’enguany, Vilamalla.

Festa de Pasqua d'Avinyonet de Puigventós

• Dia i hora: del 27 al 31 de març, tot el dia

• Lloc: Diversos espais

Avinyonet de Puigventós ja ho té tot a punt per celebrar, aquest diumenge i dilluns, la tradicional festa de Pasqua. Amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics i interessos, destaquen des d’itineraris literaris, tallers, passant per àpats en col·lectivitat, balls i, per descomptat, el popular aplec a l’ermita de Santa Eugènia amenitzat per una missa i unes sardanes amb la cobla Baix Empordà. El mateix dia, dilluns, s’aprofitarà per retre l’homenatge anual a la gent gran del poble.

Aquestes són les activitats que us proposem per viure d'una Setmana Santa ideal a l'Alt Empordà. No t'ho pensis i gaudeix!