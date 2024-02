«Per plorar de riure!». Aquest és el lema del Festival Còmic de Figueres 2024, que tindrà lloc del 26 a 31 de març. Un esdeveniment que comença a escalfar els motors i que ha presentat ja el cartell d'aquesta edició, que vol fer un homenatge a la sequera. I és que a la il·lustració s'hi pot veure un personatge que plora de riure amb la boca oberta fins a la campaneta que recull les mateixes llàgrimes en un got «no vol malbaratar ni una sola gota d’aigua», segons expliquen els organitzadors. «És la síntesi de tota la filosofia d’aquest festival tan seriós que de tan seriós fa riure», afegeixen.

Malgrat que encara no s'ha presentat oficialment la programació, els organitzadors han donat a conèixer una de les novetats d'enguany: per primer cop arribarà al festival un espectacle internacional de gran format d’estrena absoluta. Al mateix temps, remarquen que en aquesta edició s'oferirà «una proposta d’humor molt variada i amb novetats molt interessants».

Des del Festival Còmic afirmen que «fer com qui no veu els plors del món seria insensat». És per aquest motiu que enguany la programació té un 70% de propostes gratuïtes, «perquè l’esperança velada en cada somriure costi tan poc com sigui possible», afirmen. Alhora, més de la meitat dels espectacles són al carrer, perquè «el bon humor s'escampi com el confeti, i Figueres pugui ser viscuda amb renovada alegria».