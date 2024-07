Una seixantena de veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona s'han manifestat aquest divendres per reclamar "justícia" per les dues víctimes mortals en el tiroteig que hi va haver per la revetlla de Sant Joan. Els manifestants han sortit del barri i primer s'han aturat davant de la comissaria dels Mossos de Vista Alegre on han carregat contra el cos, a qui acusen de "no fer res" per trobar els responsables del doble crim. Després s'han dirigit fins a l'Ajuntament on l'alcalde, Lluc Salellas, ha rebut durant uns minuts una delegació de familiars que li han demanat que es faci "el que calgui" per trobar els sospitosos. Des de l'Ajuntament donen suport als familiars i diuen que treballen en el pla integral que hi ha previst pel barri.