Fredrik Strand estrena el videoclip de la cançó ‘Sardana pe’n Berto’

Fredrik Strand ha estrenat la seva primera cançó després del seu pas pel concurs Eufòria de 3CAT. Es tracta del tema ‘Sardana pe’n Berto, una havanera-sardana que vol ser un homenatge al llançanenc Albert Tolsanes, conegut com a 'Berto', qui fou «com un avi per mi», relata el cantant.ç

La publicació de la cançó ha vingut acompanyada per un videoclip que es va rodar el passat 10 de juliol a dues ubicacions diferents de Llançà: a la Cala Bramant i a la plaça del Centre. Una prova de l’arrelament al poble, així com a la cultura catalana, la qual cosa queda provada per la quantitat de símbols de catalanitat en el film. Aquest fet fou possible gràcies a la participació dediferents persones i entitats com la Coral Palandriu de Llançà, el pubillatge, l’escola de ball Aprenem i la Colla Castellera de Figueres.

Malgrat que aquest tema havia de ser la porta d’entrada a tot el seu nou àlbum, finalment es publicarà d’aquí a una setmana. Per tant, Fredrik Strand traurà Minut 1 (6/360), el seu primer àlbum en català, el pròxim divendres 2 d’agost. Aquest projecte comptarà amb una cançó que barreja tecno amb trap, una altra d’afrobeat, una havanera-sardana, una cançó de frases fetes catalanes, una versió de Lacrimosa de Mozart barrejada amb un tema propi de trap i "moltes sorpreses més", segons exposa el cantant de Llançà.