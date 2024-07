Veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona es manifesten per reclamar "justícia" pels dos morts de Sant Joan

Una seixantena de veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona s'han manifestat aquest divendres per reclamar "justícia" per les dues víctimes mortals en el tiroteig que hi va haver per la revetlla de Sant Joan. Els manifestants han sortit del barri i primer s'han aturat davant de la comissaria dels Mossos de Vista Alegre on han carregat contra el cos, a qui acusen de "no fer res" per trobar els responsables del doble crim. Després s'han dirigit fins a l'Ajuntament on l'alcalde, Lluc Salellas, ha rebut durant uns minuts una delegació de familiars que li han demanat que es faci "el que calgui" per trobar els sospitosos. Des de l'Ajuntament donen suport als familiars i diuen que treballen en el pla integral que hi ha previst pel barri.

Amb les fotografies de dos dels sospitosos del crim amb parents seus en una pancarta, una seixantena d'amics i familiars de les dues víctimes mortals en el tiroteig de Sant Joan al barri de Font de la Pólvora de Girona s'han manifestat pel centre de la ciutat. Visiblement enfadats perquè encara no s'han trobat els responsables s'han aturat davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vista Alegre per fer palès el seu malestar. La Loreto va perdre el seu marit i la seva germana en el tiroteig i reclama que es faci "justícia" i que es trobi els principals sospitosos dels fets.

"La Policia ens deté a nosaltres i en canvi els assassins estan al carrer. Volem justícia, però la volem de veritat", ha reclamat. La Loreto també lamenta l'actitud dels Mossos el dia dels fets quan van carregar contra els familiars quan van anar a l'hospital Josep Trueta de Girona i van intentar entrar a la zona d'Urgències.

Al costat d'ella durant tot el recorregut hi havia la seva filla, la Jeny, ferida de gravetat a l'incident juntament amb el seu germà menor d'edat i que no estava entre els manifestants. La Jeny ha explicat que aquell dia es va discutir amb la dona d'un dels principals sospitosos. "Ens vam estirar dels cabells i de seguida es van presentar amb armes de guerra i ens van disparar", assenyala.

La Jeny reclama que els Mossos facin "el que faci falta" per trobar els responsables i no considera "normal" que tota la família hagi marxat sense que els hagin trobat. "La policia no fa res i no els vol atrapar, perquè no és normal que desapareguin tantes persones de cop i no les trobin", argumenta.

La manifestaciós'ha traslladat a la plaça del Vi de Girona on ha coincidit amb la protesta contra la violència masclista, convocada per amics i familiars de la Carla, la noia morta fa un any a Girona a mans de la seva exparella. Allà una delegació de sis persones han pujat a reunir-se amb l'alcalde, Lluc Salellas, que les ha atès uns minuts. Els manifestants però, han carregat contra Salellas a qui li han exigit baixar a la plaça del Vi, mentre l'escridassaven.

Pla per Font de la Pólvora

Des de l'Ajuntament han reivindicat el suport "total" pels familiars i amics de les víctimes i han deixat clar que esperen que els Mossos puguin enxampar els presumptes responsables del doble crim. "Nosaltres estem aquí també per escoltar-los i donar-los suport", ha explicat la regidora de Seguretat i Convivència de Girona, Sílvia Aliu.

Des del consistori, però, han destacat que estan treballant en el pla integral per a Font de la Pólvora. En aquest sentit, Aliu diu que el que volen és revertir la situació que hi ha per tal de "millorar la qualitat de vida dels gironins i gironines".esprés d'una llarga recerca des del dia dels fets.