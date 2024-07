Presenten «Cadaqués, radere des taulell», a la galeria Patrick Domken

La galeria Patrick Domken de Cadaqués és l’espai escollit per presentar el llibre Cadaqués, radere des taulell del fotògraf José Ignacio Piris, aquest dissabte a dos quarts de vuit del vespre. A l’acte hi participar Piris, així com el fotògraf Pedro Madueño i l’alcaldessa Pia Serinyana. En aquest llibre, José Ignacio Piris ha volgut capturar l’ànima de 222 establiments en un llibre de fotografies en blanc i negre en el que han participat més de tres-centes persones.

«Cadaqués és un dels pobles més bonics del món, però el que fa l’experiència una mica més diferent és la seva gent», assegura l’autor i impulsor del projecte.