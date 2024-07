L'aparició d'un testimoni del foc de Portbou, una de les claus per encerclar el sospitós

Els Mossos d’Esquadra han detingut després d'una investigació conjunta amb els Agents Rurals un bomber voluntari del parc de la Jonquera per, presumptament, provocar l’incendi que l’estiu passat va cremar 573 hectàrees entre Portbou i Colera. Aquest incendi va obligar a fer diversos desallotjaments, fins a 135 persones van passar la nit fora de casa. L’acusat havia treballat al parc de Bombers voluntaris de Portbou des de l’octubre del 2019. Però, posteriormet, quan es va obrir a la Jonquera, va demanar el canvi i és on estava treballant. Interior aquest dimecres el va suspendre de les funcions i ha iniciat l’expedient per revocar-li el nomenament.

Segons va avançar la Cadena SER i va confirmar Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els Mossos d’Esquadra de Figueres i els Agents Rurals han seguit la pista d’aquest home des del dia dels fets. El foc es va declarar el 4 d’agost cap a dos quarts de cinc de la tarda i es va estendre cap a Colera amb molta força. Després de les flames arriba la investigació i així va ser amb el cas de l’incendi de Portbou a Colera. Els Agents Rurals van detectar on havia començat el foc, a la riera de Portbou que acaba al pantà i a partir d’aquí els agents majors van començar a indagar sobre les causes.

«Una hora estranya»

El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, explica que com sempre van mirar els «indicadors» i les «activitats que es porten a terme com a la zona com la pastura, si hi havia maquinària treballant, entre altres». A l’inici de l’incendi, a més, hi van trobar «que no hi havia vestigis», un fet que també els succeeix de vegades, recorda.

En paral·lel van anar buscant més informacions i es van buscar testimonis sobre el terreny. Aquí va arribar una peça clau de tot el procés: una persona que va veure un home en una «hora estranya passejant per la zona». El foc va començar cap a dos quarts de cinc, una hora, diu Dalmases, que no sol haver-hi gent caminant i essent estiu menys, quan pica tant el sol.

Aquesta pista va posar la intencionalitat del foc al punt de mira. A partir d’aquí i amb els Mossos d’Esquadra conjuntament van anar estirant el fil fins a poder saber qui podia ser aquesta persona i els seus passos.

Els Mossos amb els senyals dels mòbils, telèfons, entre altres van anar també indagant, com explicava la cadena SER. I ambdós cossos conjuntament, explica Dalmases, van anar-se trametent informació durant tota la investigació fins a arribar-se a materialitzar el resultat: la identificació i detenció del presumpte piròman.

Agents de la Unitat d’Investigació de Figueres dels Mossos i els del Grup de suport a la justícia dels Agents Rurals han treballat durant gairebé un any conjuntament fins a obtenir els resultats. «uns esforços que han acabat portant a uns bons resultats» afegeix i ara, el cos d’Agents Rurals es manté a disposició del jutge per anar seguint fent diligències.

