Masquef recupera el projecte de Ruiz Geli a Figueres

L'Ajuntament de Figueres i l'arquitecte Enric Ruiz Geli han signat el conveni per construir el nou Centre Cultural d'Arquitectura com a edifici singular a l'eix de l'estació ferroviària Figueres-Vilafant. L'equipament acollirà l'arxiu històric de Ruiz Geli amb maquetes com l'Aquari de Nova York o el prototip del projecte d'El Bulli. El consistori cedirà la parcel·la de 830 m² situada a la rotonda de la carretera de Llers (confluència dels carrers Avinyonet i Ter), punt estratègic d'entrada a la ciutat de la futura estació intermodal de tren i inclòs dins del pla de transformació ferroviària.

La parcel·la on es vol construir el Centre Cultural d'Arquitectura. / Ajuntament de Figueres.

Biennal de Venècia del 2025

La Fundació Me-We Enric Ruiz Geli, que impulsarà l'arquitecte, assumirà la construcció de l'equipament i el seu posterior funcionament, dinamització i manteniment. L'Ajuntament cedeix el solar i assumirà el cost de la redacció de l'avantprojecte, que es podria presentar a la Biennal d'Arquitectura de Venècia del 2025.

Tot i que en un principi s'havia d'ubicar a la Pujada del Castell, tal com va acordar Ruiz Geli amb l'anterior equip de govern, finalment s'ha escollit un nou emplaçament perquè «volem que sigui un edifici emblemàtic i d'entrada a la ciutat coincidint amb la construcció de la futura estació intermodal i de la transformació de l'entorn del barri del Turó-Nova Estació», explica Jordi Masquef, que lloa la decisió de Ruiz Geli: «És un honor que hagi confiat en la ciutat per ubicar el seu extraordinari i prestigiós arxiu».

L'arquitecte, nascut a Figueres el 1968, es mostra «il·lusionat per construir l'arxiu i fer-lo públic a Figueres, d'on van sortir els meus primers projectes. Vull posar les arrels ben posades a Figueres i seguir volant». La Fundació Me-We articularà un arxiu en xarxa de Ruiz-Geli amb els centres MoMA de Nova York, CCA Montreal, FRAC Orléans i Centre Pompidou de París.