Aquesta és l’experiència gastronòmica més exclusiva de l’Empordà: un menú d’Estrella Michelin

L’Empordà bull de vida a l’estiu. La Costa Brava, amb les seves cales i platges, es converteixen en un refugi per desconnectar i fugir de la calor. Els seus pobles ofereixen un munt d’atractius que expliquen la història d’un territori divers i la seva gastronomia, una de les millors del món, és la millor ambaixadora per donar conèixer la personalitat empordanesa.

La cuina és un espai creatiu i versàtil que permet combinar sabors, textures i productes ben diferents. Allà, tradició i modernitat poden anar de la mà, i un plat tradicional pot transformar-se i evolucionar. La cuina del Castell Peralada Restaurant n’és el millor exemple. Una opció que ofereix una visió contemporània de la cuina empordanesa, capitanejada pel xef Javier Martínez, amb producte fresc i de proximitat.

Restaurant empordanès amb Estrella Michelin

El Castell Peralada Restaurant té una Estrella Michelin i dos Sols de la Guía Repsol. I això no és casualitat. El concepte que van crear el mític Xavier Sagristà als fogons i el cap de sala i sommelier Toni Gerez és una experiència gastronòmica que funciona. Martínez, que va treballar durant 15 anys amb Sagristà, ha mantingut l’essència i segueix reinterpretant la cuina tradicional empordanesa de forma creativa amb el millor producte del territori.

Tot això en un espai amb molta història. El Castell de Peralada és un dels elements patrimonials més importants de l’Empordà. Data del segle XIV i els seus impressionants jardins, dissenyats per l’arquitecte paisatgista francès François Duvillers, acullen actualment una terrassa magnífica amb vistes al llac. Ideal per gaudir d’una vetllada aquest estiu. Si, a més, s’hi suma la dedicació i la cura dels equips dirigits per Martínez i Gerez, l’experiència és molt més que sensorial.

Sala del Castell Peralada Restaurant / cedida

Carta del Castell Peralada Restaurant

Martínez elabora amb fervor cada plat de la carta. Seguint amb la tradició impulsada per Sagristà, el xef del Castell Perelada treballa la cuina catalana amb un toc contemporani. Elabora cada preparació amb mans d’orfebre, utilitzant productes de proximitat i de l’hort propi del restaurant. El resultat és una experiència gastronòmica difícil d’igualar.

El Mediterrani, l’Empordà i Girona hi estan molt presents. Els representen plats com les cebetes de Figueres, estrella d’anxoves de l’Escala, oliva negra i tomàquet, també l’escabetx agredolç de llengua de vedella de Girona i ratafia, el ravioli de conill a l’empordanesa o el filet de vedella de Girona, salsa d’anxoves de l’Escala i amanida d’envinagrats.

Algunes novetats de la carta del Castell Peralada Restaurant / cedida

Els menús del Castell Peralada Restaurant

Fa poques setmanes el restaurant Michelin empordanès va presentar una nova proposta gastronòmica. Dos menús degustació que, sota el títol Ex Ex Experiència Excepcional i Innovació Tradició, destaquen per la frescor, el color i la riquesa d’ingredients de temporada que, en molts casos, venen directament de l’hort del mateix restaurant. La proposta està dividida en diversos capítols que representen l’entorn del restaurant: el Castell de Peralada, l’Empordà i la província de Girona.

El primer capítol és una oda a l’hort protagonitzada per ingredients com la remolatxa, les cebetes i l’albergínia. El segon capítol homenatja la tradició amb plats com el Rap “allagostat” o el duo de cloïsses, salsa verda i all cremat. La tercera part és la història viva del Castell de Peralada amb receptes originàries de l’Edat Mitjana com el “letugat”, cabdell a la crema i reducció de rostit de xai.

Consomé de gallina / cedida

El quart capítol parla de l’entorn amb idees com el consomé de gallina empordanesa, cigales i poma gala de Girona o el ravioli de conill a l’empordanesa. Els amants del peix tenen a disposició la romescada de déntol, que reinterpreta una recepta típica dels pescadors. Aquest plat dona pas al sisè capítol, que representa el mar i muntanya amb el filet de vedella de Girona, salsa d’anxoves de l’Escala acompanyat d’una amanida d’envinagrats. Fins aquí arribarien els principals.

Els formatges seleccionats per Toni Gerez i les postres

L’experiència continua, com no podia ser d’altre manera, amb la selecció de formatges artesans i fermiers del carro de l’inconfusible Toni Gerez. El cap de sala i sommelier del Castell Peralada Restaurant és un expert en la matèria i ha estat el primer cap de sala distingit amb una Estrella Michelin a Espanya i Portugal. Veure’l en acció és un espectacle. Una experiència que permet escollir entre més de 300 varietats de formatges d’arreu del món per fer una petita degustació en la que Gerez explica cada detall. Algunes d’aquestes propostes han estat personalitzades per ell mateix amb elements com la tòfona o el vi.

Formatges seleccionats per Toni Gerez / cedida

La cirereta del pastís, i mai millor dit perquè són les postres, és el penúltim capítol: “la cuina dolça”. Aquesta part del menú està representada per la pastanaga, espècies i cítrics i un postre anomenat “Figues 2023”, de la collida del citat any a l’hort. Una reivindicació a la cuina d’aprofitament. L'experiència finalitza amb uns petits-fours inspirats en el celler Perelada, i més concretament en el vi del Centenari, l’Obsequi, l’Aires de Garbet i l’Amfitrió.

Figues 2023 / cedida

Dos tipus de maridatge

I no es pot gaudir d’un bon àpat sense el maridatge. El Castell Peralada Restaurant ofereix dues propostes diferents: “La selecció Perelada”, amb vins del Celler; i, per últim, “Grans vins del món”, amb propostes d’altres països com Portugal i França.

Podeu reservar aquesta experiència a través de la seva web.