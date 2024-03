Unes cent cinquanta persones donaran vida al Via Crucis de l’Escala

Era l’any 2009 quan l’associació El Rosetó de l’Escala va apostar per impulsar la representació del Via Crucis Vivent. Es tractava d’enllaçar amb una tradició popular, la de les processons de Setmana Santa, que s’havien deixat de fer al poble a finals dels anys 60. Es recuperaven, però, des d’un caire més d’espectacle de carrer. Aquesta idea va ser un gran encert i en dona fe la solidesa amb la qual s’ha mantingut fins avui, quan s’impliquen uns cent cinquanta veïns, i la capacitat d’atracció que té atraient milers de persones. La cita és aquest Divendres Sant, a les deu del vespre a la plaça de l’Ajuntament.

Un dels secrets perquè les activitats populars es mantinguin és anar renovant-se. A l’Escala ho fan any rere any. Els organitzadors no amaguen que visiten altres poblacions on es fan passions per observar atentament els recursos escènics que apliquen. Fa tres anys van anar a Esparreguera, l’any passat a Olesa i enguany a Cervera. Com detalla Carles Guanter, membre de la junta de l’entitat, «sempre veus coses que pots aplicar i simplement aprenem dels altres». Sota el guiatge artístic i escènic de Joan Brugués, l’iniciador, i Jordi Piqué, es tornen a representar l’escena de les injúries i la primera caiguda de Jesús, a la plaça Avi Xaxu. «Vam creure oportú tornar als orígens i, al mateix temps, repartir millor els espais», reconeix Guanter. També s’han introduït alguns canvis en els diàlegs dels personatges i s’han incorporat nous accessoris dins l’attrezzo. Entre aquest destaca el vestuari que es va estrenar tot el primer any, i que es preserva en el local de l’entitat, de propietat municipal, i que a cada edició va ampliant-se amb noves incorporacions d’actors.

Enguany s’ha habilitat un espai a la Mar d’en Manassa per a persones amb mobilitat reduïda, just on succeeix la darrera de les escenes

Amb la voluntat de donar-li un caràcter més inclusiu al Via Crucis també s’ha habilitat un espai a la Mar d’en Manassa per a persones amb mobilitat reduïda, just on succeeix la darrera de les escenes, potser la més espectacular i emotiva, la de la crucifixió. A més, havent detectat l’any passat l’interès creixent del públic, instal·laran senyalització informativa en punts importants del recorregut, on es duran a terme algunes de les escenes. Allà, també, els visitants podran recollir tríptics per conèixer més dades del programa.

El Via Crucis de l’Escala, que mou unes cent cinquanta persones i on, remarca Carles Guanter, «tothom és important, fins i tot, qui no té diàleg», forma part de la Federació Catalana de Passions juntament amb vint-i-una representacions més que es fan a tot el territori de Catalunya. Fa pocs dies es va dur a terme la presentació de la temporada de passions a la Sagrada Família, a Barcelona, a la que va assistir integrants d’El Rosetó. Fins al 2019, quan va tenir lloc un canvi de junta, l’entitat també organitzava la cavalcada de Reis, activitat que ara promou una altra associació local i amb la que, assegura Guanter, «mantenim molt bona relació».