«La Passió» de Vila-sacra celebra els deu anys amb dues sessions aquest dissabte

Més d’un centenar de persones, d’edats diverses, participaran a la representació de La Passió de Vila-sacra que es farà aquest dissabte 30 de març en dues sessions, a les cinc i les set de la tarda, per permetre l’accés a més públic. Coincidint amb la celebració de la desena edició, l’obra s’escurça amb una durada d’uns noranta minuts, i es durà a terme dins i fora de l’església parroquial, així com davant del Palau de l’Abat. Per primer cop, a més, es cobrarà una entrada de 5 euros i de 3, els infants d’11 a 6 anys, una mesura que es pren per controlar l’aforament a un màxim de 250 espectadors a cada sessió.

La Passió de Vila-sacra està organitzada per l’associació Vila-sacra Activa’t i resta integrada dins la Federació de Passions de Catalunya. En la seva representació es combina la narració amb els cants interpretats per la coral Veus Blanques de Vila-sacra i també hi participen els Armats de Sant Esteve, una entitat de creació recent i formada per més d’una vintena de membres. La seva funció és donar entrada al públic al temple i, més tard, restaran a la plaça de l’Església i acompanyaran a Jesús fins a la crucifixió.