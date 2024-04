Carles Pujol obre les Fires amb un pregó que reivindica el decàleg del bon figuerenc

Amb la plaça de l'Ajuntament plena a vessar, supervisada pels balls dels gegants i els capgrossos, Figueres ha obert, aquest dissabte, els actes de les Fires de la Santa Creu, que s'allargaran fins al 5 de maig amb un centenar de propostes en diferents indrets de la capital empordanesa.

Des del balcó de la Casa de la Vila, el periodista Carles Pujol ha exercit de pregoner per a destacar l'anecdotari de les seves vivències firals. Amb l'acompanyament de diverses cançons emblemàtiques com We Will Rock You, My Sharona, La Flaca o Swett Caroline, Pujol ha vessat bon humor i empenta per a interpel·lar el públic assistent amb la complicitat de Josep Serra, company del duo Radiocasette Nigth.

Per a no perdre pistonada amb la realitat del moment, ha explicat obertament que havia demanat l'ajut d'una IA per a confeccionar el pregó i que aquesta col·laboració havia acabat per donar el protagonisme a un personatge calcat a la del popular i emblemàtic capgròs Berruga, un dels símbols de Figueres: "El pregó de les Fires de Figueres és un acte carregat de simbolisme i tradició. Cada any, una persona destacada de la comunitat local és convidada a donar el discurs inaugural, conegut com a pregó. Aquest any, l'honor ha recaigut en el reconegut artista local, Joan Berruga, famós per les seves pintures surrealistes inspirades en l'univers de Salvador Dalí. I s'ha quedat tan ample...".

L'alcalde Jordi Masquef amb Carles Pujol en el balcó de l'Ajuntament / Santi Coll

El pregoner ha repassat records de les fires d'infantesa i d'adolescència, com quan ha explicat que, "d'aquells anys la màxima il·lusió era anar amb la colla als autos de xoc, coches de choque, per intentar lligar... Eren cotxes de dues places i ja ho veieu, quina manera més bèstia de lligar, perseguir algunes noietes de les Escolàpies i envestir-les unes quantes vegades amb l'objectiu que, després d'uns riures, es pogués fer un intercanvi de copilots".

El ball dels gegants Gala i Dalí a la plaça de l'Ajuntament / Santi Coll

Reconegut radiofonista i gran aficionat a la música, no se n'ha pogut estar de recordar els concerts mítics de l'Embarraca't i alguns moments que han passat a la història de Figueres: "Amb especial satisfacció una nit que vam portar el doble concert de Jarabe de Palo i Mojinos Escozíos. El Sevilla, el cantant dels Mojinos, estava tan eufòric que va dir 'Figueres... me voy a comprar un piso aquí'. Aquella nit es va acabar amb un intercanvi de samarretes entre El Sevilla i l'enyorat Pau Donés de Jarabe de Palo...Aquelles van ser les Fires de La Faca".

Els imprescindibles

Per a Carles Pujol "les Fires i Festes de la Santa Creu ja són aquí i entre els meus imprescindibles d'enguany hi ha, per ordre cronològic, La Nit del Foc que hi haurà avui dissabte al Parc de les Aigües, el doble concert de l'Orquestra Diversiones i Hola Rafaella a la plaça Catalunya el dia 30 i sortint cap a El Ramplell a veure Els Catarres, la novena nit de la Cebeta el dia 2, el pilar caminant de la Colla castellera Figueres del dia 3 i la Trobada de personatges d'Star Wars el dia 4. Són dies que em fan sentir especialment orgullós de ser figuerenc i poder viure tots aquests actes des de primera fila". I, per descomptat, la recuperada Festa del Charly.

25 anys dels gegants Dalí i Gala

L'alcalde, Jordi Masquef, ha estat l'encarregat de donar peu al discurs del pregoner. I ho ha fet recordant que "els gegants Dalí i Gala -present a la plaça-, figures cedides pels Amics dels Museus Dalí, compleixen 25 anys i han estat repassades per lluir al màxim, ja que el proper 28 de setembre també commemorem els 50 anys de l'obertura del Teatre - Museu Dalí".

Capital i ànima de la ciutat

El batlle ha destacat la importància de persones i entitats com a "gran capital" i ànima de la ciutat" i ha reconegut sentir-se emocionat "en veure una ciutat viva i alegre. Això és el que ens agrada a totes i a tots els figuerencs i figuerenques. I ens n'hem de sentir orgullosos, ja que Figueres és una ciutat plena de potencialitats i oportunitats i el que necessita és que l'estimem profundament tots junts: sumant esforços, col·laborant i participant, amb un sentiment de pertinença que ens faci dir amb la veu ben alta: Soc de Figueres. Si algú espera que ho fem únicament des d'aquí, va errat. Per què necessitem la col·laboració de tothom, sense excepció".

El balcó de la Casa de la Vila amb el pregoner i els regidors / Santi Coll

Un decàleg amb missatges directes

Carles Pujol ha compartit el seu decàleg amb el públic, amb afirmacions i missatges en clau local que quedaran per a la història d'aquesta Santa Creu 2024. Abans, ha regalat una samarreta a l'alcalde amb la imatge d'en Berruga i el lema "Soc de Figueres":