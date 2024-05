De Figueres a l'Europeu de patinatge a Itàlia abans de la selectivitat

L’equip petit del Patinatge Artístic Figueres competirà per primer cop en el Campionat d’Europa de Grups Xou, aquest divendres dia 10 de maig (20.50 h) a Reggio Emilia (Itàlia). El conjunt que dirigeixen els germans Aitor i Arantxa Sacristán s’hi presentarà després de dos meritoris quarts llocs en els Campionats d’Espanya i de Catalunya, celebrats a Santander i a Granollers. Els figuerencs estan integrats per nou noies i tres nois, entre els quals el mateix entrenador.

Una de les patinadores del PA Figueres que formarà part de l’expedició és Lola Zamorano. La figuerenca, de 17 anys, viatjarà a terres italianes en plena fase per estudiar per a la selectivitat, que serà tres setmanes més tard, del 4 al 6 de juny. L’actual estudiant de segon de Batxillerat de l’Institut de Vilafant confessa que «ara estic a la recta final per preparar-ho».

"Patinar és molt sacrificat, però és el meu moment de desconnexió i per sentir-me lliure"

Per a anar a l’Europeu, Zamorano està entrenant al voltant d’una vintena d’hores a la setmana: dues els dilluns, els dimarts, els dijous i els divendres, en individuals; i quatre els dissabtes i els diumenges, en conjunt: «És molt sacrificat, però patinar és el meu moment de desconnexió i per sentir-me lliure». La clau per fusionar l’esport amb els estudis és «tenir molta organització i controlar molt bé el temps». En aquests dies, explica que cal «sacrificar altres coses, com quedar amb els amics».

"M'agradaria estudiar alguna enginyeria. Si pot ser, a Girona, per la proximitat amb Figueres i poder continuar patinant"

Zamorano estudia el batxillerat científic i tecnològic amb la intenció, un cop superades les proves d’accés a la universitat, d’enfocar-se cap a «alguna enginyeria». «M’agradaria anar a Girona a la universitat per la proximitat amb Figueres i poder continuar entrenant amb el patinatge, però, evidentment, si la carrera que acabi escollint és a Barcelona em mouré cap allà».

Entre el ballet i el patinatge

La figuerenca, que també competeix amb el júnior, patina des dels cinc anys, sempre en el PA Figueres. Quan cursava primària compaginava els patins amb el ballet a La Nau Oliva, però finalment es va decantar únicament per l’esport de les rodes. Es va aficionar al patinatge per les seves cosines, tot i que ella és l’única que s’hi ha mantingut fidel. Aquest Campionat d’Europa és un dels seus grans reptes: «Entrar al top5 estaria molt bé. Sabem que hi ha grups italians i portuguesos que tenen un alt nivell, però volem donar el màxim de nosaltres i quedar el més amunt possible».

«Entrar al top5 de l'Europeu estaria molt bé. Hi ha grups italians i portuguesos d'alt nivell"

En els recents campionats catalans i estatals la classificació ha quedat igual: els figuerencs s’han vist superats pel Cunit, pel Tona i pel Sant Quirze. «El nostre objectiu era quedar entre els quatre primers; amb el Sant Quirze ens hi vam quedar a un punt i escaig. Al d’Espanya, no vam fer el nostre millor ball, tot i defensar-lo de la millor manera possible, perquè vam patir la lesió de la Joana (Roura) dos dies abans i va ser un baixon. L’any que ve intentarem igualar el quart lloc o millorar-lo».

En defensa del Xou Petit

A Itàlia, es tornaran a trobar amb el Cunit i amb el Tona, que també tenen el bitllet pel Mundial de Xou Petit. En Xou Gran, els clubs referents són el CPA Olot i el CPA Girona. El Xou Petit consta d’entre 6 i 12 patinadors i el PA Figueres saltarà a la pista amb el màxim dels permesos: «El Xou Gran potser impacta més a l’espectador perquè hi ha més persones a la pista (entre 16 i 30). Però en el Xou Petit els moviments són més ràpids i tècnics i pots fer més exercicis perquè hi ha menys patinadors a la pista», defensa Zamorano, que es fixa en l’estil de la patinadora italiana Roberta Sasso.