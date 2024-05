El PA Figueres debuta a l'Europeu de Xou Petit a Itàlia amb l'ànim de quedar "entre els sis primers"

L’equip petit del Patinatge Artístic Figueres competirà per primer cop en el Campionat d’Europa de Grups Xou, aquest divendres dia 10 de maig (20.50 h) a Reggio Emilia (Itàlia). El conjunt que dirigeixen els germans Aitor i Arantxa Sacristán s’hi presentarà després de dos meritoris quarts llocs en els Campionats d’Espanya i de Catalunya, celebrats a Santander i a Granollers. Els figuerencs estan integrats per nou noies i tres nois, entre els quals el mateix entrenador.

Aitor Sacristán explica que al Campionat d’Europa "podem fer un molt bon paper. Som conscients que ens hem quedat a un pas d’anar al Mundial i que l’equip té nivell. Gaudirem de l’experiència i demostrarem tot el potencial que tenim. Si ho fem com nosaltres sabem, podem quedar entre els sis primers". A Reggio Emilia, toparan amb rivals de Portugal i Itàlia i equips com amb el Cunit i amb el Tona, que també tenen el bitllet pel Mundial de Xou Petit i que van pujar al podi en el català i a l'estatal, per davant seu.

Els 12 membres del PA Figueres que patinaran a l’Europeu són: Lola Zamorano, Paula Maureta, Oihane López, Amèlia Tunsch, Clàudia Soberanas, Joana Roura, Marina Tomàs, Ainhoa Molina, Ana Torres, Àngel Martínez, David Canyet i Aitor Sacristán.

Experiències continentals

Aquesta serà la primera competició internacional del PA Figueres en Grups Xou, tot i que l’any passat tenia el bitllet per anar al Mundial, a l’Argentina: «No vam poder participar en aquesta fita per falta de recursos econòmics i per no trobar patrocinadors», lamenta Sacristán. El club figuerenc, però, té altres experiències de patinar internacionalment: «Fa molts anys que estem en competicions europees. Vam començar amb una participant d’una modalitat i, actualment, tenim un total de 16 membres en tres modalitats diferents entre europeus i copes del món».