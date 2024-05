El cantant de Llançà Fredrik Strand arriba a la primera semifinal d''Eufòria' amb dos temes sota el braç

Es va apropant el final de la tercera temporada d’Eufòria de 3Cat, la qual cosa és ben visible perquè ja només queden sis concursants al programa i aquest divendres 17 de maig arriben a la primera semifinal. Entre aquests hi trobem el llançanenc Fredrik Strand que aquesta setmana s’enfrontarà a dues cançons. Una d’elles la farà com a solista i l’altra fent un duet amb Julien Leone.

La primera d’aquestes serà Take on me del grup Aha però traduïda a la llengua catalana. L’any 2006 el grup Lexus va tancar el seu disc amb aquesta traducció i el 2022 la Marató de TV3 la va recuperar fent-ne la seva pròpia versió sota el títol Sent en mi, la versió que haurà de cantar l’artista de Llançà. Amb aquest tema vol donar "alegria" al públic, unes paraules que va pronunciar després que el cap dels coaches Daniel Anglès li preguntés quina cosa volia donar al públic que encara no hagués donat.

A tot això cal sumar-hi Don’t let the sun go down on me que interpretarà mà a mà amb Julien Leone. En aquesta actuació els dos eufòrics hauran de posar-se en la pell de dos grans reis de la història de la música com són Elton John i George Michael.

I totes aquestes actuacions les haurà de valorar el públic en una gala on el seu vot tornarà a tenir tot el pes. Tindrà tanta rellevància que aquella persona que obtingui més vots serà enviada directament a la final del programa. Però el tema no quedarà aquí, sinó que el segon cantant amb més vots se salvarà de qualsevol nominació. Aleshores serà el torn dels professionals d’Eufòria, els quals hauran de salvar-ne dos més, deixant els dos últims exposats de nou a la votació popular.