Sol Solidari passa comptes de la seva llarga acció a l’Àfrica

Passar comptes. Aquesta és la voluntat que ha fet realitat el col·lectiu que durant quinze anys ha tirat endavant l’associació Sol Solidari, fundada a Figueres el 2008 i que fins a l’any passat va dur a terme una destacada tasca altruista al continent africà. El compendi de les seves actuacions als països del cinturó del Sahel (Etiòpia, Mali, Namíbia, Togo, Camerun i Burkina Faso) ha quedat registrat en el llibre Les memòries de Sol Solidari, presentat recentment en el Cafè del Menestral de Figueres i del qual n’han estat autors la periodista Sònia Duñach i el biòleg i president de l’ONG Deli Saavedra.

Assecador de fruita en una de les cooperatrives de dones / SOL SOLIDARI

El llibre és un relat molt complet de totes les activitats que ha dut a terme Sol Solidari en aquests països africans ajudant els seus habitants a treure profit de l’energia solar amb equips de poc cost econòmic i una repercussió immediata en la seva vida quotidiana.

Mainada fent classe en una aula electrificada / SOL SOLIDARI

El balanç final és realment extraordinari, encara que Deli Saavedra apunta una realitat incontestable: «Només hem estat un granet de sorra en un continent que necessita molts granets més per prosperar». L’aprofitament de l’energia solar amb cuines, forns i altres tipus d’instal·lacions de baix cost, han acabat beneficiant a un total de 73.028 persones, un cop quantificats tots els poblats on s’ha actuat. «El llibre relata l’evolució d’aquesta ajuda que han anat portant els voluntaris de Sol Solidari en aquests països, mostrant l’evolució dels equips que anaven proposant amb la complicitat de la mateixa gent de cada territori», manifesta Sònia Duñach.

Deli Saavedra i Sònia Duñach amb el llibre presentat al Cafè del Menestral / FINA MARTÍ

I no estem parlant de grans avenços tecnològics, sinó de simples equips de captació de raigs de sol que es transformaven en energia per a poder cuinar o diverses variables de cuines que han facilitat el dia a dia de moltes famílies. També hi ha hagut accions «que van més enllà de la quotidianitat», segons Deli Saavedra, com han estat les instal·lacions que han permès tenir llum en aules escolars que han acabat sent, també, punt de trobada i d’activitats dels diferents pobles en els quals aquestes instal·lacions s’han fet realitat.

Empoderar les dones

L’acció de Sol Solidari ha permès l’empoderament de les dones amb la creació de cooperatives dedicades a l’assecament de verdures i fruites per a poder garantir una alimentació sostenible durant tot l’any. «Detectar una necessitat i trobar una solució» ha estat el lema que han seguit els impulsors d’aquesta ONG: Montse Félez, Marta Félez, Pablo Garcia, Marta Rojas, Roger Biosca, Nuri Rojas i Deli Saavedra.

El grup impulsor de l'ONG empordanesa / SOL SOLIDARI

«D’entrebancs no n’han faltat», diuen els voluntaris, el més important dels quals ha estat l’excés de burocràcia a Europa a l’hora de justificar les inversions fetes a l’Àfrica: «Demanar una factura amb IVA per haver comprat uns filferros en un poblat de Burkina Faso no és viable».

Balanç quantitatiu de la feina feta al cinturó del Sahel / SOL SOLIDARI

Però en aquest viatge també hi ha hagut complicitats importants, amb donatius generosos de particulars que han permès mantenir viva la flama de la solidaritat fins a l’any passat o les aportacions fetes per tres institucions: els ajuntaments de Figueres i Castell-Platja d’Aro i la Diputació de Girona. En aquests quinze anys han executat projectes per valor de 336.606 euros, amb els quals han ajudat a millorar la qualitat de vida de molta gent.