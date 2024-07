«Educació ha fet un seguiment nefast de la immersió lingüística»

Eduard Cebrià Riu (Verges, 1972) és agent d’assegurances. Vinculat als moviments catalanistes i en favor de la llengua, va accedir a la presidència d’Òmnium Cultural de l’Alt Empordà el 2018. Resideix a Figueres des de fa molts anys.

Quin és l’estat de salut d’Òmnium Alt Empordà en aquest moment?

Podem dir que és bo i, com tot en aquesta vida, sempre és millorable. Ens mantenim en el llindar dels tres mil associats, que aviat és dit.

Després de la febrada de l’1-O no hi ha hagut desercions?

No, no. La gent ens continua fent confiança. Les baixes que hem tingut, malauradament, han estat per causes vitals. Com a entitat, organitzem i participem en moltes coses i això la gent que creu en Òmnium i els seus objectius ho agraeix. També és important destacar que a la junta està entrant gent jove. A partir de l’obertura de l’Ateneu, hem tingut altes que ens ajuden a rejovenir el perfil de l’entitat.

Vol dir que hi ha una inquietud per part de les noves generacions que pugen?

Hi és, però també s’acosten a nosaltres perquè els anem a buscar, no ens estem quiets. Una entitat és morta si els seus responsables no es mouen per a divulgar les seves activitats i els seus objectius.

Si hagués de fer una radiografia de l’estat lingüístic i catalanista de la comarca, on posaria el focus de les seves preocupacions? On cal que Òmnium intervingui?

En diversos llocs. Sobretot a la Jonquera, Roses i Figueres. Ens ho hem de treballar més per defensar la nostra llengua. Tanmateix, hem de continuar fent coses a tots els pobles. Recentment, vam anar a Lladó per presentar el llibre dels nostres primers cinquanta anys i aviat ho farem a Llançà. Tenim molt clar que som Òmnium Alt Empordà, encara que tinguem la seu a Figueres. Dins de les nostres possibilitats, volem ser presents a tota la comarca i estar a disposició de qui ens necessiti o vulgui compartir alguna cosa amb nosaltres.

Els crits d’alarma que sentim sobre la salut del català estan fonamentats? Hem d’estar preocupats arreu i en aquest petit racó nostre que és l’Empordà?

Hem d’estar amatents i anar per feina. I ho hem de fer els catalanoparlants, ens hi hem de posar de veritat. En aquests moments, tenim una base de catalanoparlants que està renunciant a la llengua. Allò típic que diuen que ens adrecem en castellà a una persona llatinoamericana quan ens atén en un establiment ho estem fent nosaltres! Personalment, quan soc el consumidor, no canvio mai de llengua. El problema hi és i hem de treballar per evitar que ens fem mal nosaltres mateixos.

L’he sentit en alguna ocasió amb plantejaments crítics cap al Departament d’Educació.

El seguiment que ha fet de la política d’immersió lingüística ha estat nefast. Ha mirat cap a un altre cantó.

Mestres i professors fan esforços, però el problema també està en la relació social de la mainada, fins i tot dins de l’escola.

Crec que hi ha casos de la docència que ja s’està fent en castellà, s’està renunciant i això no pot ser. Aquest és el primer problema. És cert que les relacions entre la mainada han canviat, però crec que torna a ser una feina dels catalanoparlants fer valer la nostra llengua, que és la pròpia d’aquest territori.

Com afecta la voluntat d’integració de la gent que arriba de fora?

De moltes maneres. La gent que ve a Òmnium per aprendre català ja té una intenció clara d’integració. Si ho posem fàcil, amb els mitjans adequats, no hi ha d’haver cap problema. Hi ha mainada i joves procedents de les darreres onades migratòries, la majoria nascuts aquí, que parlen un català perfecte, però que no el fan servir perquè la gent s’adreça a ells en castellà. Sí que n’hi ha que no tenen cap intenció d’integrar-se, però amb l’onada migratòria del segle passat també va passar. Hi ha persones que han viscut tota la vida a l’Empordà i que mai han volgut parlar català.

Quan veu en molts negocis nous que la retolació està feta en molts idiomes amb el català absent, què pensa?

Qui ha d’intervenir és qui té les competències i en aquest país tenim una Llei de normalització lingüística que s’ha de fer complir. No fer-ho és delicte. Ja tornem a ser en el fet que la culpa també és nostra. Des d’Òmnium, ja podem anar dient, si qui ha d’actuar no ho fa. Amb el català, les administracions s’han de posar les piles. Quan s’obre un local, s’han de complir tots els requisits, sense excepcions.

Què en queda del procés independentista i l’1-O de 2017? Ens ha fet recular en alguns aspectes?

Crec que no, queda un gran caliu. Després d’una gran decepció, costa molt tornar a arrencar. Hem hagut de passar un procés de dol, penso que ja l’estem superant. Des d’Òmnium sempre ho hem dit: nosaltres treballem a cinc, deu, vint anys vista. Només aconseguirem els nostres objectius treballant, organitzant-nos i tornant-nos-hi a posar. Hem de tornar a empènyer des de la societat civil. El desencís l’entenc, perquè les lluites caïnites entre els partits independentistes no hi ha hagut manera d’evitar-les. Ens han fet més mal que bé. El caliu hi és, la gent ha marxat a casa, però no s’ha apagat. Amb ganes, hem de crear il·lusió, perquè, amb il·lusió, la gent es mou. No demanis a ningú anar a un funeral, proposa-li una festa.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, diu que ens trobem en mig d’un «deliri venjatiu» de la justícia espanyola. És així?

Sí, és molt clar. S’han inventat casos... escoltava el periodista Carles Porta explicant el seu cas. Vols un esperpent més gran que el seu? De conya, recordant el cas de Tor, qui va matar Sansa van ser els russos... El problema que vam tenir com a país és que, no sé qui, va decidir recular i, quan recules, els altres et passen pel damunt.

Comparteixen el projecte del nou Ateneu amb la Iaeden i el Centre Excursionista Empordanès. L’entesa va pel bon camí?

Treballem ben avinguts. Ens falta poder obrir l’espai del bar, que, com en tots els ateneus populars, és una peça fonamental per a la socialització. Hem organitzat i organitzem nombroses activitats i més que en farem. L’Ateneu té molt futur.