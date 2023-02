El Patinatge Artístic Figueres té un centenar de patinadores i patinadors aquesta temporada. El coordinador és Aitor Sacristán, que juntament amb la seva germana Arantxa entrenen els grups. El jonquerenc és, a més, un dels sis patinadors que té el club. Sacristán té 35 anys, patina des dels quatre i, fins fa una dècada, combinava els patins amb el futbol. Va jugar al planter de la Penya Unionista Figueres i de la FE Figueres abans de fer el salt a regional a equips com la UE La Jonquera i el CE Agullana. Però passats la vintena, va penjar les botes per dedicar-se exclusivament a patinar: «M’agradava compaginar els dos esports, perquè el futbol em desestressava molt i el patinatge em creava llibertat. Quan vaig veure que tenia habilitat pel patinatge, m’agradava i que podria viure’n, vaig deixar el futbol», recorda.

Els seus inicis es remunten al club del seu poble, el CPA La Jonquera, on hi va estar dels 4 fins als 18 anys, fins que va fitxar pel CPA Sarrià de Ter. «El patinatge artístic és un esport molt complet on treballes tots els músculs. Amb les noves normatives que s’estan aplicant internacionalment, la intenció és que s’assembli al màxim al patinatge sobre gel, perquè pugui acabar sent un esport olímpic», explica Sacristán.

Fa vuit anys que està a l’estructura del PA Figueres i a més d’entrenar als membres del club, prepara entrenaments específics per a patinadors francesos i italians. La Reial Federació Espanyola de Patinatge també l’està temptant.

A Figueres, Lladó i la Jonquera

El PA Figueres, presidit per Jordi Ricart, entrena al pavelló Rafel Mora, de Figueres, i també a Lladó, la Jonquera i Sant Jordi Desvalls per manca d’espais. Actualment, està centrat en les competicions del grup de Xou Petit (entre 6 i 12 patinadors) i júnior (entre 8 i 16). Anteriorment, havien tingut equip de Xou Gran (entre 16 i 30), on els dominadors mundials són el CPA Olot i el CPA Girona. Sacristán, que és un dels tres nois del PA Figueres dins de l’equip de Xou Petit, explica que «el Xou Gran és considerada la categoria reina, perquè potser és més espectacular i té mèrit encabir una trentena de persones a una pista de 20x40 m. A mi, m’agrada més el Xou Petit que el Gran, es necessita més velocitat, força, energia i una idea clara perquè l’espectador no desconnecti».

Un campió d’Europa aleví

Més enllà d’aquesta modalitat, on el PAF està traient més bons resultats és en la modalitat de dansa (solo dance). «Fa sis anys que l’apliquem i som l’únic club de Girona que hi competeix». L’octubre passat, l’aleví Yeray Faus es va proclamar campió d’Europa, a Holanda, i en el club hi patina el cassanenc David Canyet, inclòs en el top10 mundial en sèniors.