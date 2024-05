L’escultura del passeig de la Memòria de Figueres rep un nou atac amb pintades grolleres

El respecte a l’art instal·lat a la via pública sol ser complicat. Encara ho és més si l’obra no té un rètol explicatiu que doni sentit a la seva presència, però cap bretolada justifica aquesta realitat. És la reflexió que podem fer després de veure la nova bretolada que ha patit l’escultura Memòria 2022 de Figueres, creada per Eudald de Juana, i que es va instal·lar l’any passat al passeig Nou com a colofó a l’espai anomenat passeig de la Memòria, un homenatge a totes les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil.

El conjunt està ubicat a la cruïlla de la baixada de l’Hospital, amb el passeig Nou. Fins ara havia patit cops i algun intent de trencar les ales de l’avió. Aquests darrers dies, el cap de la figura principal ha aparegut pintat amb dibuixos grollers que simbolitzen la part sexual masculina.

El projecte del passeig de la Memòria va ser una iniciativa del Grup d’Enriquiment de l’Institut Ramon Muntaner, que proposava una sèrie d’accions per recuperar la memòria històrica de la ciutat.