«Els de Vox són fatxes, jo voto la Sílvia Orriols»

Vot en blanc, nul i abstenció: a qui beneficia?

Exercir el dret a vot no significa necessariament que s'hagi de donar el vot a un partit. Per les raons que siguin, hi ha molts votants no volen donar suport a cap dels partits que s'hi presenten. Per mostrar el seu desencant amb els partits, es pot abstenir, és a dir, no anar a votar, però en el cas que es vulgui votar però no per cap partit es pot votar en blanc i un vot nul. Cada forma en què votem afecta d'una manera o altre als resultats, per això, s'ha de tenir molt clar què significa cada un per a escollir el que més s'adequa a les pròpies necessitats.