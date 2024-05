Illa guanya i l'independentisme no suma, però la governabilitat queda a les mans d'ERC

Catalunya s’aboca a escenari incert. Les eleccions d'aquest diumenge donen a Salvador Illa un triomf que compleix les seves expectatives (42 diputats), noquejant una majoria independentista, que queda a 9 escons de poder disputar-li la presidència, però amb un PSC que necessitarà el concurs d'Esquerra per governar. L’opció més viable, per la mínima, és un tripartit d’esquerres, si bé és cert que, sobre el paper, hi ha una altra suma: la del PSC i Junts.

Carles Puigdemont queda molt lluny de poder disputar la victòria a Illa, i també la presidència. El daltabaix d'ERC (perd 13 parlamentaris) i de la CUP (en cauen 5) fa inviable una suma que permeti tornar a Catalunya amb possibilitats de ser ‘restituït’. Junts puja tres diputats respecte al 2021, així que el seu resultat tampoc suposa una acollida electoral a l'abast del que esperava l'expresident, encara que sí que aconsegueix fer el sorpasso a ERC.

Els republicans entren ara en una fase de profunda reflexió, en veure's en un tercer lloc, i una crisi oberta sobre lideratges en no haver rendibilitzat ni la seva obra de govern ni l'avançament electoral. Pere Aragonès pot abandonar la partida, però Oriol Junqueras encara no la pot jugar perquè segueix inhabilitat fins que se li apliqui l'amnistia. Hauran de triar, a causa del lloc decisiu que li han adjudicat els catalans, entre facilitar una investidura del candidat socialista, entrant o no al Govern, o forçar una repetició electoral en què s'augurarà un pols molt més intern entre els dos favorits, Illa i Puigdemont, arriscant-se així a perdre encara més escons.

Canvi de lideratges

A les eleccions menys processistes del procés, guanya el socialisme, però també el PP, que creix 12 diputats i avança l'extrema dreta de Vox, aconseguint el quart lloc. Els populars aconsegueixen capitanejar el rebuig a l'exoneració de les causes del procés i al sanchisme, absorbint Cs i esgarrapant una ultradreta que aguanta en escons (11).

La CUP també digereix el seu propi daltabaix. Els anticapitalistes es queden amb 4 diputats (en perden 5), i es veuen avançats pels Comuns, malgrat que perden dos representants a la Cambra catalana i es queden amb 6.

El principal dubte a l'independentisme és qui ha de capitanejar i es debatrà si és el moment de renovar els lideratges. Tot i els seus vots decisius a Madrid, qui guanya la pugna de la desjudicialització és el socialisme, que venç a les urnes, millorant amb escreix els seus resultats i provocant el retrocés de les forces sobiranistes.