El Camallera es proclama campió de Quarta agònicament i davant 900 espectadors a Vilamalla

El Camallera s'ha proclamat campió del grup 2 de Quarta Catalana aquest diumenge a la tarda a l'última jornada de lliga i puja a Tercera Catalana. Els nois de Lluís Juncarol i Xicu Ventalló s'han imposat en els darrers instants al camp del Vilamalla (2-4) davant prop de 900 espectadors i en un duel d'infart on els locals també optaven al títol. L'Escala B, que estava atent des del camp del Mas Mascort de Palafrugell (1-5), s'ha hagut de conformar amb la segona plaça que li donarà el factor camp a favor en el play-off.

El Camallera deixa enrere dues dècades de travessia pel desert ja que des del 2005, quan va baixar de Segona a Tercera Regional, que no havia pogut sortir escapar-se de l'última categoria.

Cal recordar que abans de començar aquesta última jornada la classificació estava així: Camallera (66 punts), l'Escala B (66) -amb l'average a favor dels camallerencs- i Vilamalla (65).

Aquest diumenge, els groc i blaus han trencat el malefici amb un autèntic partidàs. Ara bé, ho han hagut de suar. Al descans els camallerencs perdien 2-1 i fins al minut 83 eren segons perquè l'empat els era insuficient, ja que l'Escala B guanyava a Palafrugell. Amb 2-2 en el marcador, Bernat Berenguer ha col•locat el 2-3 (83') amb un gran xut amb la cama esquerra a dins de l'àrea i en descompte el pitxitxi Haimadou Konteh, de penal, ha sentenciat (2-4) i ha desfermat l'eufòria entre els aficionats desplaçats a Vilamalla.

Un miler d'espectadors han presenciat el partit, un fet inusual en el futbol regional. A Vilamalla, no veien tants espectadors junts des dels partits de pretemporada del Vila-real.

El Camallera havia agafat el lideratge fa un mes i no li ha tremolat les cames en el tram final decisiu. L'equip obté el bitllet directe per a Tercera Catalana.

Els seus quatre immediats perseguidors s'hauran de conformar amb el play-off, on hi haurà un altra plaça per ascendir. A la primera eliminatòria -a partit únic, el 25 o 26 de maig-, l'Escala B -segon classificat- rebrà el Medes l'Estartit i el Vilamalla -quart- jugarà a Verges. Els vencedors s'enfrontaran a la final (1 o 2 de juny), també a partit únic, al camp del millor classificat a la lliga regular.

