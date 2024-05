Camallera, L'Escala B i Vilamalla es disputen el títol més car del futbol gironí

El desenllaç de la lliga més emocionant del futbol regional gironí d’aquesta temporada és, sense dubte, el del grup 2 de Quarta Catalana. El campionat finalitzarà aquest diumenge 19 de maig amb el Camallera (66 punts), l’Escala B (66) i el Vilamalla (65) amb opcions de proclamar-se campions. Un desenllaç maquiavèl·lic com aquest portarà, a la jornada 30, el partit d’infart entre el Vilamalla i el Camallera. L’Escala B tindrà un ull posat en aquest enfrontament des del camp de Mas Mascort de Palafrugell, on esperarà la carambola. L’última jornada de lliga es disputarà en horari unificat (18 h).

Qui queda campió s’endú el premi del títol i l’ascens directe a Tercera Catalana. La resta -del segon al cinquè classificat- jugaran la promoció d’ascens per pujar amb un únic bitllet com a regal. Qui no quedi primer, es veurà les cares amb el Verges i el Medes l’Estartit en el play-off.

Per quedar campions la victòria serà essencial pels tres conjunts. L’únic que depèn d’ell mateix és el Camallera, però no podrà especular amb un empat a Vilamalla perquè l’Escala B, amb qui té el goal average particular a favor, juga al camp d’un Mas Mascort que és setè i ja no s’hi juga res.

Els camallerencs són els únics que depenen d’ells i escalencs i vilamallencs hauran de guanyar i esperar

Els camallerencs, entrenats per Lluís Juncarol i Xicu Ventalló, han estat tota la temporada a l’ombra fins que han assaltat el lideratge en el moment clau. En el mes que duen com a líders no els hi ha tremolat el pols i volen posar la cirereta a Vilamalla. Seria el millor premi per allargar les celebracions del centenari que va tenir lloc l’any passat.

El Camallera acumula dues dècades consecutives al pou. Des que van baixar de Segona a Tercera Regional, el 2005, que mai s’han mogut del darrer esglaó, amb un impàs de tres anys on no van tenir equip (2011/2014). Els gols del pitxitxi gironí Haimadou Konteh, que ja en duu 46, podrien ser decisius diumenge.

Filial recuperat enguany

Als seus dos immediats perseguidors només els val guanyar i esperar. Per l’Escala B, ascendir seria arribar i moldre. El club escalenc va recuperar el filial l’estiu passat coincidint amb l’ascens històric del primer equip a Tercera RFEF. Els blaugranes necessiten guanyar a Palafrugell i que el Camallera empati o perdi. L’Escala B, que va dominar la primera volta amb el Vilamalla, va optar per canviar l’entrenador al febrer passat: Marc Colomeda Marquet va deixar el seu lloc a Salam El Harche, coordinador del club.

Tornar dos anys després

Qui també va canviar el tècnic a les mateixes dates és el Vilamalla, ara entrenat per Rubén Caballero, en detriment de Pere Carreras. Els vilamallencs van tenir una petita crisi de resultats en ple hivern i ara han tornat a agafar el fil. Per proclamar-se campions només els val la victòria contra el Camallera i esperar que l’Escala B empati o perdi a Palafrugell. El Vilamalla vol recuperar una Tercera Catalana que va perdre el 2022.

Deures fets abans del desenllaç

Abans del taquicàrdic desenllaç, el cap de setmana passat, a la penúltima jornada, tots tres equips van fer els deures: Camallera 5 Sant Antoni 1; L’Escala B 11 Ventalló 1, i Jafre 0 Vilamalla 2.