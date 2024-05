El Camallera té a les seves mans treure el cap dues dècades després en un final d'infart

El grup 2 de Quarta Catalana busca campió a l'última jornada de lliga, aquest diumenge 19 de maig (18 h) en horari unificat. Fins a tres equips tenen opcions d'aixecar el títol i ascendir directament a Tercera Catalana: Camallera (66 punts), l'Escala B (66) i Vilamalla (65). Per acabar d'arrodonir l'emoció, el calendari ha deixat pel desenllaç un últim partit taquicàrdic: Vilamalla-Camallera. L'Escala B, per la seva part jugarà al camp d'un Mas Mascort de Palafrugell que és setè i no s'hi juga res.

L'únic dels tres equips que depèn d'ell mateix per acabar primer és el Camallera, que té el goal average a favor amb l'Escala B. Els nois que entrena Xicu Ventalló i Lluís Juncarol no ho tindran fàcil ja que visiten un Vilamalla que també vol el títol. En el cas dels vilamallencs, hauran de guanyar i esperar que els escalencs no ho facin a Palafrugell. El filial escalenc també haurà de vèncer al Mas Mascort i esperar que el Camallera empati o perdi a Vilamalla.

Al pou des del 2005

Per al Camallera, pujar seria acabar amb dues dècades de travessia pel desert. El club, que l'any passat va celebrar el seu centenari, va baixar de Segona a Tercera Regional el 2005 i ja no ha pujat més. Excepte l'impàs de tres anys (2011/14) que els grocs no van tenir equip, des d'aquell fatídic descens que sempre han jugat a l'última categoria del futbol territoral, ja sigui Tercera Regional o Quarta Catalana. Els camallerencs, a l'ombra durant tota la temporada, han caçat el lideratge fa un mes per la petita crisi de resultats dels seus rivals i ara tenen una ocasió única per aixecar el títol.

Per la seva part, l'Escala B de Salam El Harche es va crear l'estiu passat davant l'ascens del primer equip a Tercera RFEF, mentre que el Vilamalla de Rubén Caballero vol recuperar una categoria que va perdre fa només dos anys. Qui no quedi campió, tindrà una nova revàlida per l'ascens, ja que disputarà el play-off per pujar. Quatre equips -els altres dos, seran Verges i Medes l'Estartit- lluitaran per una plaça d'ascens en dues eliminatòries a partit únic i al camp del millor classificat.