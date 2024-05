Surt a la venda el primer whisky íntegrament català i elaborat a l'Alt Empordà

Aquest dissabte 18 de maig s'ha presentat a Llançà el primer whisky elaborat íntegrament amb productes catalans i fet al municipi de Llançà: el Catalonia Single Malt Whisky de la destil·leria Quevall Licors. Aquest vol ser un "homenatge al meu pare i a Catalunya", destaca Isaac Castelló, fundador de l'empresa. A finals de 2020 Castelló va decidir començar aquest camí d'elaborar whisky, el que es comercialitza aquest 2024 ha envellit durant quasi quatre anys en barrils de roure americà on hi havia hagut vi de xerès. D'aquest primer lot n'han sortit 367 ampolles "i aquest any no n'hi haurà més", explica el fundador.

El Catalonia Single Malt Whisky està fet de manera artesanal amb "malta d'ordi, doble destil·lació en alambins de coure en color natural i no filtrat amb fred", descriu Castelló. A més, l'ordi utilitzat és de Castelló d'Empúries, Almacelles i del Pallars Jussà.

Seguint amb la voluntat de reconèixer la terra catalana i l'Alt Empordà, els elements que componen l'ampolla també ho són. El recipient està fet amb vidre reciclat a Sant Feliu de Guíxols, el tap és de suro de l'Empordà i està lacrat emulant una barretina, part de la cera feta servir és d'abella dels Abellaires Empordanesos.

L'etiqueta, que l'ha dissenyat la il·lustradora llançanenca Paula Barrós, és una representació de la llegenda de la Sirena i el Pastor i al fons s'aprecia el paisatge de la "mar d'Amunt des del mirador de Portbou, amb l'illa Palandriu, el Far de s'Arenella, el Pení i Sant Pere de Rodes".

L'ampolla del Catalonia Single Malt Whisky / Cedida a l'Empordà

A la part posterior de l'ampolla hi figura una foto il·lustrada del pare d'Isaac Castelló i l'explicació del tipus de whisky. Cada ampolla es ven amb un estoig on hi ha un fotografia de la cala Bramant de Llançà feta pel fotògraf del mateix poble Eladio Rueda. "Amb tot això, vull reivindicar el territori i casa nostra, l'Alt Empordà, perquè el whisky circularà pel món", explica el fundador de Quevall Licors.

Part posterior i estoig del Catalonia Single Malt Whisky / Cedida a l'Empordà

Altres licors

A part del whisky, també tenen licors i la diferència amb altres destil·leries és que els productes que utilitzen són naturals. En els seus productes no hi ha essències, aromes o colorants. Només fan servir plantes, fruites, arrels i fulles, algunes del seu propi jardí i d’altres les recol·lecten. Per fer això tenen el permís trenta de sanitat. Fan diverses ratafies, licors d’herbes, de camamilla, ginebra, rom, etc. Van començar fent licors i a poc a poc van anar ampliant la gamma de productes. "Volíem fer una cosa diferent i vam anar a veure diverses destil·leries i ells no treballaven directament amb plantes sinó amb aromes i extractes. Fer-ho amb plantes i fruites és més laboriós i complicat, però vam pensar que hi podia haver interès a fer-ho d’aquesta manera. I la veritat és que en aquests quatre anys hem crescut força", comenta l’Isaac Castelló. Algunes de les fruites i herbes les cultiven ells mateixos en el seu pati o entorn de Llançà com les llimones, les taronges o la camamilla. Les receptes que fan servir són antigues i les han recuperat.

Elaborat en un edifici històric

Entrar a la destil·leria Quevall és com visitar un tros d’història de Llançà. Les parets de pedra vista i les voltes del sostre fan notar que és un lloc antic acollidor i ple de vivències. "Cada cop que fem obres descobrim coses que no sabíem que hi eren", explica Isaac Castelló. De fet, entre les seves parets es pot veure una volta catalana feta de pedra del mar, "d’això no se n’ha vist mai cap", assegura Castelló, que no té cap inconvenient en ensenyar-la a qui ho demani. I de fet, hi ha arquitectes que van a veure-la. Sota aquesta hi ha tot d’objectes antics, com un estri per fer barbacoes de fa 300 anys. La sala de tasts la presideix el que havia estat la porta d’entrada de l’edifici, restaurada i reconvertida en taula pel pare d’Isaac Castelló. El pati interior també és agradable, ple de romaní, maria llüisa, llorer i moltes altres herbes, un llimoner i un taronger que fan servir per als seus licors.