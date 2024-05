Territori ordena retirar 89 bungalous i enderrocar quatre piscines del càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador

El Departament de Territori ha ordenat cessar l'activitat i retirar 89 bungalous i enderrocar quatre piscines del complex del Càmping Ballena Alegre II de Sant Pere Pescador. El departament també reclama restituir els terrenys al seu estat inicial i el "cessament dels usos il·legals" perquè es tracten d'unes obres i usos "no emparades en cap títol administratiu habilitant i manifestament il·legalitzables". La resolució també detalla que s'han detectat més construccions i edificacions que s'haurien fet sense llicència i que "caldrà analitzar en un procediment a part". Les parts afectades van presentar cinc recursos de reposició demanant aturar l'execució i ara l'ordre ha quedat suspesa a l'espera de resoldre els recursos.

El complex compta amb un total de 324 construccions i diverses piscines. L'Ajuntament defensa que va actuar correctament en la concessió dels espais que tenen llicència; però admet que n'hi ha que es van aixecar sense permís.

Actualment, gran part del càmping es troba en terrenys no urbanitzables. Tot i això, abans de l'entrada en vigor dels diferents plans urbanístics com els plans directors del sistema costaner (PDUSC) i el Pla Director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, ho havia estat. Gran part del complex, a més, es troba en zona de servitud de protecció del domini públic marítimo terrestre.