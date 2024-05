Figueres-Horta aquest dissabte a Vilatenim en l'inici del play-off a Tercera RFEF

El Figueres ja sap quin és el camí que ha de seguir per intentar pujar a Tercera RFEF, la cinquena categoria estatal. Després d'assegurar-se el bitllet a la promoció d'ascens, com a cinquè classificat de la Lliga Elit, els figuerencs hauran de superar dues eliminatòries a doble partit per pujar. A la primera ronda (semifinals), el conjunt de Roger Vidal s'enfrontarà a l'Horta: l'anada serà aquest dissabte 25 de maig (16 h) a l'Estadi de Vilatenim i la tornada el cap de setmana següent (1 o 2 de juny) al Feliu i Codina, a Barcelona.

El club fa una crida perquè Vilatenim presenti un bon aspecte aquest dissabte i es pugui afrontar la tornada a terres barcelonines amb el màxim d'optimisme.

En cas de superar aquesta ronda, a la final el Figueres s'enfrontaria al vencedor del Vic-Atlètic Lleida. En aquest cas, Vilatenim acolliria l'anada si el rival fos el conjunt osonenc i la tornada si ho fos el lleidatà. Les dates de la final seran 7 o 8 de juny i, el decisiu, de tornada, el dissabte 15 de juny.

Ja saben què és guanyar a l'Horta

El Figueres s'ha enfrontat a tots els tres rivals del play-off aquesta temporada, amb un balanç de quatre victòries i dues derrotes. Contra l'Horta, els altempordanesos han guanyat 4-2 a l'anada i 0-1 a la tornada.

Els de l'Alt Empordà van descendir de Tercera RFEF el 2022 i ara són a quatre partits de recuperar la categoria.