Les claus per enfortir la salut financera (i també el propi benestar)

Actualment, hi ha una gran tendència que impulsa a portar un estil de vida saludable. La societat ha pres consciència sobre la importància de tenir cura de la salut física. Avui fem grans esforços per portar una alimentació correcta i mantenir hàbits saludables. També s'ha visibilitzat, de manera social i oberta, la importància de tenir cura del benestar emocional i, molt unit a això, hi apareix la salut financera.

La salut financera consisteix en una gestió correcta dels diners; principal preocupació de les persones després de la salut física i causa de molts problemes de benestar, com són l'estrès i l'ansietat.

Una bona salut en aquest àmbit té en compte el control de la despesa dia a dia, l'equilibri entre ingressos i despeses, l'estalvi per generar un coixí davant d'imprevistos, la gestió del deute perquè sigui assumible i, finalment, la planificació futura, de cara a la jubilació.

La tecnologia com a aliada de la salut financera

Ajudar les persones a assolir una bona salut financera és un objectiu prioritari per a BBVA. L'entitat ha desenvolupat solucions digitals que faciliten als clients la presa de decisions financeres. Així, a través de l'aplicació del banc, és possible portar un control del dia a dia, podent establir notificacions quan hi hagi una factura més alta del que és habitual o quan no es rebi un ingrés que se sol rebre cada mes.

A més, els clients compten a l'app amb un espai estalvi que estableix quant és necessari estalviar per disposar d'un coixí adequat davant de possibles imprevistos, així com d'un espai deute que alerta si és superior al 35% dels ingressos. Així mateix, és possible fer comparatives mensuals de despeses i categoritzar-les de forma automàtica, tenir informació sobre les que són fixes, veure clarament els ingressos obtinguts i conèixer la previsió per al mes següent.

Aquestes eines són només alguns exemples que se sumen a les que BBVA també ofereix a la seva web per a clients i no clients, com ara la calculadora del coixí financer, que permet conèixer la quantitat idònia que cal estalviar per a imprevistos o la calculadora de pressupost i estalvi mensual basada en la regla del 50/30/20 que promou destinar el 50% dels ingressos a les despeses fixes, el 30% a les despeses més esporàdiques i destinar un 20% dels ingressos a l’estalvi, sempre que sigui possible. A més, hi ha altres funcionalitats, com el simulador per estalviar en calefacció, que permet conèixer el consum energètic dia a dia per poder reduir la factura elèctrica.

Per acabar, és important una planificació a llarg termini. Per això, és molt útil la funcionalitat 'Aprèn a invertir', a través de la qual el client pot accedir a consells per fer inversions, veure com afecta la inflació als estalvis o prendre contacte amb els fons d'inversió de forma didàctica.

Una bona salut finançera és clau per encarar el futur amb tranquilitat. / Micheile Henderson

Educació financera per a una millor gestió de les finances

Per a BBVA, la salut financera i l'educació financera han d'estar a l'abast de tota la societat. Per aquest motiu, l'entitat va assumir el compromís de formar, a nivell global, dos milions de persones entre el 2021 i el 2025. Des de l'entitat consideren que per aconseguir tenir una bona salut financera cal adquirir bons hàbits de gestió de les finances des de joves, perquè així tot aquest coneixement acompanya les persones durant gran part de la vida, ajudant a prendre millors decisions en moments clau.

I, precisament, amb els joves, és important treballar les pautes per gestionar bé les pagues, o els diners del seu aniversari, ensenyar-los a gastar adequadament i a apartar-ne una part per a l'estalvi des d'edats primerenques. La tecnologia brinda una oportunitat única per aconseguir-ho, ja que els joves són nadius digitals i el mòbil els acompanya a tot arreu. Per això, BBVA va ser el primer banc a Espanya d’adaptar la seva app per als menors sota el control i la supervisió parental. Algunes de les funcionalitats habilitades són la consulta del saldo, la recàrrega del mòbil, la retirada d'efectiu i l'operativitat amb Bizum. I recentment s'hi han afegit noves funcionalitats per fomentar l'estalvi com la possibilitat de crear comptes on poden enviar tot el saldo disponible a final de mes.