El Roses Platja tindrà "la millor porteria" de Primera Divisió i el "fitxatge estrella" d'un brasiler

El primer equip masculí del Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses arrenca les competicions de futbol platja aquest cap de setmana. La primera prova serà el debut a la Primera Divisió, amb l’inici de la lliga a Chiclana (Cadis). La temporada passada els rosincs es van proclamar campions de Catalunya i en les competicions estatals van estar a punt de donar la sorpresa. A Primera Divisió, on es van mantenir, van acabar cinquens, a punt de classificar-se per a la Final Four, mentre que a la Copa Federació van ser quarts, a les portes de la final.

«Aquesta temporada el primer objectiu, com sempre, és la permanència, ja que el nivell ha pujat molt. I, si tot va bé, ens agradaria quedar entre els tres primers per poder anar l’Euro Winners (Champions)», explica Dani Haro, president, director esportiu i jugador del club. La lliga de Primera tindrà sis jornades i acabarà a inicis de juliol després de passar per Rota (Cadis), Huelva, Marbella, Torrox i Màlaga. El Roses Platja tornarà a ser l’únic equip català dels deu que hi participen.

Els rosincs seran entrenats pel murcià Pedro Bosque (exLlevant i Mazarrón), en substitució de Nelson Hinojosa, i tindran 11 jugadors locals: Ramy Saghdani -convocat amb la selecció espanyola, com Suli Batis-, Dani Haro, Xavi Fages, Marc Borràs, Tomàs González, Moussa Chaatouf, Ridu El Bassri, Sohaib Naciri, Max Serra, Pablo Bylo i Sergio Castilla.

A més, s’han reforçat amb contrastats com el brasiler Lucas Duarte (Vasco de Gama), «el nostre fitxatge estrella», puntualitza Haro. «I crec que tindrem la millor porteria de la lliga», afegeix, després de tancar les arribades d’Eliott Mounoud, «el millor del món», Pablo López, «titular amb Espanya» i Germán Salazar «fix amb França». «Hem fet un esforç econòmic», destaca el rosinc. El club també fitxa Sveb Kasper, pivot de la selecció d'Alemanya.

Suli Batis, entre el Màlaga i el Recreativo de Huelva

El rosinc Suli Batis vestirà la samarreta del CD enPie Málaga Beach Soccer en els campionats nacionals i la del Recreativo de Huelva en els internacionals. El jugador altempordanès prové del Llevant, club que ha tancat la secció els darrers mesos. Suli té 21 anys i és un fix a les convocatòries de la selecció espanyola absoluta. L’estrena amb el Màlaga serà aquest cap de setmana a Chiclana, a la primera jornada de Primera Divisió. Té passat recent al Boca Gdansk de Polònia i al Bahía de Mazarrón de Múrcia i durant l’any també juga a futbol-11 amb el Roses, de Primera Catalana.