El Pla d’Actuació del Govern de Figueres continua al calaix un any després de les eleccions

Quan falten pocs dies per a complir-se el primer any del nou mandat sorgit de les eleccions municipals del 2023, el Govern de Figueres encara no ha presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM). En el portal oficial del consistori encara figura el Pla de l’anterior govern per al període 2019-2023, que va ser presentat la tardor de 2019. El PAM és l’instrument estratègic i de planificació política que recull els objectius i línies d’actuacions prioritàries del mandat així com els passos per aconseguir-los. El fet que el document de referència no hagi estat actualitzat encara, no ha passat desapercebut per als tres grups de l’oposició que formaven l’anterior govern.

Per a l’exalcaldessa Agnès Lladó, actual portaveu d’ERC, «és estrany que quasi un any després de les eleccions, un projecte polític que governa no hagi presentat el seu Pla, això deu voler dir que no hi havia un projecte clar i que l’actual actuació és plenament continuista respecte del PAM anterior. De fet, totes les actuacions que s’estan executant provenen de l’anterior mandat». Lladó opina que la ciutat «té una expectativa sobre el projecte que s’hi vol aplicar i necessita un lideratge amb idees clares i valentia per a prendre mesures i amb una mirada llarga que, de moment, no coneixem».

«Només hi ha posicionament ideològic»

Pere Casellas, exvicealcalde i portaveu socialista, té molt clar que «veiem que hi ha acció de govern perquè s’està executant tot el que quedava pendent en el nostre PAM. Podria fer un llistat enorme dels projectes que estan en marxa, cosa que és normal».

«Que no hi hagi PAM –afegeix Casellas– constata un fet que ja vam advertir, que els regidors van fent i prou. Estem en un àmbit de mediocritat i que es va arribar al poder al preu que fos, des d’un punt de vista ideològic. És a dir, malparlant de la ciutat constantment, per exemple en l’àmbit de la seguretat i de la neteja, amb una vaga d’escombraries estranyament estranya. Per això no hi ha PAM, perquè no hi havia res. Només posicionament ideològic i guerra oberta a tots nivells contra el govern d’esquerres. Per mi, això respon al que són els temps d’avui: batalla, batalla i batalla ideològica contra els governs d’esquerres. És el que es va fer a Figueres. Jordi Masquef va aconseguir aglutinar tot el vot de dretes de la ciutat. El que queda de Vox i PP en el plenari és purament residual».

Control comunicatiu

La CUP estava integrada a la coalició Guanyem Figueres. El seu regidor, Xavier Colomer, assegura que «no ens sorprèn que no hagin aprovat el PAM. En aquest any de mandat, s’evidencia de forma molt clara que la seva prioritat se centra a controlar comunicativament el que passa a la ciutat i quins temes els interessa treballar. Ja fa temps que anem avisant que la comunicació i controlar el relat no és el mateix que millorar la ciutat. Un exemple d’això és la propaganda comunicativa que es fa en temes de seguretat, publicitant accions que ja es duien a terme en el passat per semblar que s’està fent quelcom diferent en aquest sentit».

«Des del nostre punt de vista –analitza Colomer–, es posa de manifest que no tenen un projecte a desplegar a la ciutat i actuen de forma reactiva i posant moltes energies en la imatge del govern. Es dona més importància a mostrar que s’estan canviant coses que a fer canvis reals. En canvi, encara avui dia no tenim ni idea de què pretenen fer o de si pretenen fer-hi alguna cosa en molts àmbits que són molt rellevants per a la ciutat. I quan parlem de què pretenen no parlem d’accions concretes molt puntuals, sinó de les línies mestres del seu govern. No aprovar el PAM per nosaltres ve a confirmar que no les tenen». El regidor considera que «ens trobem amb una situació preocupant. Des de la CUP pensem que la ciutat està en la mateixa situació que fa un any i ens fa por que si seguim en aquesta direcció haurem perdut quatre anys molt importants per la ciutat».

Per als portaveus d’aquests tres grups el més «sorprenent» és que «una empresa externa hagués facturat, l’estiu de l’any passat, el projecte de redacció del Pla d’Actuació Municipal, juntament amb un pla de comunicació, amb un pressupost de 9.559 euros i que «aquesta feina encara no sigui pública». Agnès Lladó apunta que «el sol fet d’haver encarregat el PAM a una empresa externa ja ho diu tot. El Pla de 2019-2023 va ser redactat per tots els grups que vam formar el pacte de Govern. Com a figuerenca, lamento que les coses es facin així».

La presentació del PAM 2023-2027 es va ajornar dos cops, la tardor passada, i ja no ha tornat a ser programada.

