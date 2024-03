El PA Figueres frega el podi a l'Estatal i es classifica per a l'Europeu

El grup petit del Patinatge Artístic Figueres va aconseguir un excel·lent quart lloc en el Campionat d’Espanya de Grups Xou celebrat el diumenge passat a Santander. Les figuerenques van repetir la mateixa quarta posició assolida en el recent Campionat de Catalunya, a Granollers, novament per darrere del Cunit, Tona i Sant Quirze. El grup gran i el júnior figuerenc no havien obtingut el bitllet per a l’Estatal.

Amb "El despertar de les lletres", el PA Figueres ha obtingut el bitllet per anar al Campionat d'Europa que se celebrarà el 9 i el 10 de maig a Reggio Emília (Itàlia). "És una fita història per al club, ja que en la modalitat de xou és el primer cop que participarem en un campionat com aquest", afirma Aitor Sacristán, tècnic del club. A Santander, l'equip figuerenc va tenir una baixa sensible d'última hora, la de Joana Roura, que es va trencar el braç el dia abans. "Aquesta baixa va provocar fer que el grup canviés pràcticament totes les parts del ball per poder competir al màxim nivell. Estem molt contents pel 4t lloc i de veure com els somnis del grup es fan realitat".