El Lladó es deixa la plaça de promoció de Quarta i el Marca de l'Ham B li prendria l'últim bitllet a l'espera de l'afer del Sant Llorenç

El Marca de l'Ham B, pendent de com acaba la polèmica exclusió del Sant Llorenç de la Muga, hauria agafat l'últim bitllet del grup 1 de Quarta Catalana per disputar la promoció d'ascens per pujar a Tercera Catalana. A l'última jornada de lliga disputada aquest diumenge només hi havia, com a al•licient, saber quin equip acabaria cinquè i pescaria l'última plaça de play-off.

El Lladó, que arrencava la jornada depenent d'ell mateix, ha patit una dura derrota (6-1) al camp de l'Esplais, que tot i ser campió des de fa dies no aixeca el peu de l'accelerador.

Tot apunta que el Marca de l'Ham B prendria el cinquè lloc final als lladonencs sense jugar, ja que la Federació Catalana de Futbol li hauria donat el triomf contra el Sant Llorenç de la Muga (0-3) perquè el club santllorencí ha estat exclòs de la lliga aquesta mateixa setmana. Ara bé, el Sant Llorenç no es dona per vençut després de l'afer al camp del Lladó, ha presentat recurs i està pendent de la resolució final del Comitè d'Apel•lació i del Tribunal Català de l'Esport.

El Borrassà, contra filials

Els quatre equips classificats per a la promoció es jugaran una plaça d'ascens. Es disputaran dues eliminatòries a partit únic, sempre al camp del millor classificat, els caps de setmana del 25 i 26 de maig i, la final, l'1 o 2 de juny. Si el recurs del Sant Llorenç no prospera, a les semifinals el Base Roses B (segon) rebrà el Marca de l'Ham B (cinquè) i el Borrassà (tercer) jugarà davant el Roses City B (quart).

El Borrassà, que ha acabat tercer a la lliga, es trobarà a tres filials que tenen el primer equip a Tercera Catalana. Tot apunta que, en cas de pujar, tots els tres equips B renunciarien. Ara bé, en cas que els borrassanencs no pugin en aquest play-off, la Federació Catalana de Futbol decidirà si l'ascendeix o dona la plaça de Tercera al millor sotscampió dels cinc grups gironins.