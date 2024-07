Ciber caos

Caos tecnològic. / Freepik

El divendres dinou de juliol, havia de ser un dia normal, ningú comptava que hi hauria una errada en el sistema operatiu de Microsoft que provocaria un caos global. A la curta distància, probablement no ens n’hem adonat o només ho hem vist a les notícies, però hospitals, aeroports, sistemes de pagaments (bizum, targetes, etc.), bancs o empreses de tot el món han vist que no podien engegar els seus ordinadors i connectar-se; una part del planeta ha deixat de funcionar.

Caos generalitzat als aeroports que no podien operar, hospitals que no podien donar hores o fer programació, més del 30% dels McDonald’s tancats o milions d’operacions bancàries que no s’han pogut fer. Un error en l’operació d’actualització del sistema operatiu de Microsoft ho ha provocat, sense que hagi estat un ciberatac. Això durant unes hores, imaginem-nos una setmana.

"Llegia fa un temps que en cas d’una apagada digital, un digital blackout, només se’n sortirien els majors de seixanta anys, bàsicament perquè han viscut sense aquesta tecnologia i podrien recuperar l’estil de vida anterior del boom digital dels darrers anys. No n’estic gens segur"

Al llarg d’aquest divendres s’ha anat restablint la situació, però el fet mateix ens hauria de posar en alerta d’alguns elements que donem per fets i que, malauradament, no ho estan. Hem desplegat la tecnologia digital per arreu, tothom va amb un smartphone, tauleta, rellotge digital, cotxe intel·ligent o ordinador des d’on organitzar la seva vida, pagaments, compres, negocis, trucades, etc. S’ha introduït a la nostra vida quotidiana i no ens n’hem adonat.

De fet, és normal, ja que és ràpid, eficient, barat -si no gratuït- i ens fa sentir més importants del que som en realitat. Provoca que siguem molt més productius però, alhora, molt més vulnerables.

La vulnerabilitat que ha demostrat el nostre sistema de vida actual hauria de fer-nos reflexionar; no sé exactament en quin sentit, però ni que sigui per recordar que continuem sent molt més febles del que pensem i, sobretot, fem creure.