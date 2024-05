Lladó i Marca de l'Ham B es juguen la promoció amb la polèmica exclusió del Sant Llorenç de la Muga a l'ombra

Aquest diumenge 19 de maig tindrà lloc l'última jornada de lliga del grup 1 de Quarta Catalana amb un únic al·licient entre el Lladó, a priori cinquè, i el Marca de l'Ham B, sisè amb dos punts menys. Un dels dos ocuparà el cinquè lloc final i obtindrà el quart i últim bitllet per disputar la promoció d'ascens a Tercera Catalana. L'Esplais fa dies que és campió de lliga i ha pujat directament a Tercera mentre que del segon al cinquè juguen el play-off i només un d'ells també acabarà pujant. El Base Roses B, el Borrassà i el Roses City B van obtenir la classificació fa jornades i en el comiat de la competició es decidirà si són acompanyats pels lladonencs o pels figuerencs.

Ara bé, l'exclusió de la competició del Sant Llorenç de la Muga que ha anunciat la Federació Catalana de Futbol aquest dimecres portarà cua i marcarà clarament com acaba la lliga. Els santllorencins, que són setens i no tenen opcions de promocionar, acabaran sent els jutges de l'última plaça de promoció en joc.

Trifurca després d'una expulsió per banda

Anem a pams. El partit de la penúltima jornada entre el Lladó i el Sant Llorenç de la Muga (1-1), el diumenge passat, es va suspendre al minut 58 després que l'àrbitre expulsés a un jugador de cada equip. El lladonenc Martí Soler va rebre la vermella en efectuar una dura entrada al santllorencí Juanan Pereira, que després de rebre la puntada de peu s'hi va tornar etzibant-li un cop de cap. En aquell moment s'hauria produït una trifurca entre els jugadors i quan Pereira marxava del camp per anar als vestidors alguns aficionats locals se li van encarar, segons l'acte arbitral.

No volien seguir perquè no se sentien segurs

Un cop calmada la situació, Alarcón Da Rocha hauria proposat a ambdós equips reprendre l'enfrontament, però el Sant Llorenç de la Muga s'hi va negar. Part de l'afició del Lladó, a petició del club visitant i seguint les indicacions del col·legiat, s'hauria recol·locat lluny de la zona d'entrada dels vestidors. Per al Sant Llorenç no va ser suficient aquesta mesura ja que tenien sensació de poca seguretat. L'FCF ha anunciat, aquest dimecres, que el Sant Llorenç "es va retirar del terreny de joc", que li dona per perdut el partit per 3-0 i la deducció de tres punts de la seva classificació general. El club santllorencí explica, en aquest mitjà, que en cap cas van retirar-se del camp sinó que van demanar-li a l'àrbitre de no seguir jugant aquell diumenge en patir per la integritat física dels seus jugadors i que van proposar-li d'acabar els 32 minuts un altre dia.

El Lladó considera que es podia seguir jugant

El Lladó, en canvi, també consultat per aquest mitjà, considera que "l'àrbitre només va parar un moment el partit perquè es calmés la situació. Considerem que, després, es podia seguir jugant perfectament".

El Sant Llorenç no podria ascendir en els dos propers anys

L'FCF, a més, ha anunciat una altra mesura: excloure el Sant Llorenç de la lliga -només queda un partit- perquè la suposada retirada s'ha produït dins de les últimes tres jornades. Tanmateix, no podria optar a l'ascens de categoria en les dues properes temporades. I contra qui havia de jugar, el Sant Llorenç, a l'última jornada? Contra el Marca de l'Ham B, que necessita el triomf per optar al play-off. Els figuerencs necessiten guanyar aquest partit per prendre-li la plaça al Lladó i, segons els anuncis i les mesures preses momentàniament per part l'FCF, ja ho tindrien fet, amb 0-3.

El Lladó necessitaria un punt contra el campió

El Marca de l'Ham B, entrenat per Sergio Casanova, és sisè i està a dos punts per sota dels lladonencs, a fora del play-off, després que s'hagi dictaminat el Lladó 3 Sant Llorenç 0. Al mateix temps, amb el Sant Llorenç 0 Marca de l'Ham B 3 "de regal" a l'última jornada, l'equip figuerenc passaria a tenir un punt més que el Lladó, que en el darrer partit jugarà al ni més que menys camp del líder i campió, l'Esplais (aquest diumenge 18 h). Tot i no jugar-s'hi res, els castellonins són un os dur de rosegar i encadenen quasi 14 mesos sense perdre. El Lladó d'Albert Roura en faria prou amb un empat per promocionar, però l'Esplais no aixeca el peu de l'accelerador tot i ser campió i duu 9 victòries consecutives. En cas d'empat de punts, els lladonencs quedarien per davant en tenir el goal average a favor respecte als figuerencs.

El Sant Llorenç recorrerà les sancions

Ara bé, el Sant Llorenç de la Muga no ha dit l'última paraula, considera que les sancions són desproporcionades, que hi ha fets que no s'ajusten a la realitat i recorrerà totes les mesures. En cap cas el club accepta que se l'hagi considerat com a retirat del partit a Lladó i que se l'exclogui de la lliga. Per tant, la seva voluntat és jugar el darrer partit de lliga contra el Marca de l'Ham B -i fins i tot els 32 minuts restants de Lladó- ja que, com a exclòs, tindria un perjudici molt gran en no poder optar a l'ascens de la categoria en les dues properes temporades.

El Lladó, un partit a porta tancada

Altres sancions que ha imposat l'FCF sobre el Lladó-Sant Llorenç són: dos partits de càstig al jugador expulsat del Lladó, un al del Sant Llorenç i tres mesos al tècnic visitant considerant-lo com a responsable de la retirada de l'equip a Lladó, un fet que nega totalment i que també recorrerà. El Lladó, pel fet de "produir-se incidents greus de públic", haurà de jugar un partit a porta tancada: si es classifica per al play-off, l'anada de la primera eliminatòria, que li tocaria com a local, no tindria el suport de la seva afició.