L'Esplais ja és el nou campió de Quarta Catalana

L'Esplais s'ha proclamat, aquest dijous a la nit, campió del grup 1 de Quarta Catalana i ascendirà directe a Tercera Catalana. Era qüestió de dies i la fita s'ha accelerat aquest vespre per la retirada del Recreativo de Marca. Els figuerencs eren un dels rivals que quedaven als castellonins i la seva absència els donarà els tres punts (3-0) que li mancaven per ser campions. A més, caldrà sumar-los tres punts més de regal i sense jugar per la retirada, setmanes enrere, del Llers.

L'Esplais volia celebrar el títol i l'ascens sobre la gespa. Aquest diumenge (17.30 h) tenia el seu primer match ball, davant la seva afició, al camp del centre de Castelló d'Empúries, contra el Vilafant. Aquest duel ja serà intranscendent pels d'Abdoulie Jallow Cherno, que celebraran l'èxit al finalitzar el partit. El premi els hi arriba a manca de cinc jornades per finalitzar el campionat i amb 9 punts de coixí respecte al Borrassà, segon. Els altres partits que li queden seran contra el Base Roses B i Lladó.

L'Esplais s'ha convertit en un líder regular i no li ha fallat en pols en cap moment. La temporada passada es va quedar amb la mel als llavis, finalitzant en segon lloc -que no permetia ni promocionar- a tres punts del campió, el Roses B. Enguany, l'equip s'ha conjurat i encara no ha perdut cap partit. De fet, la ratxa és immaculada i s'allarga des del 2023: l'última derrota va ser el març de l'any passat a Fortià.

La solidesa defensiva, amb el Zamora Adrián Garcia a sota els pals, i els gols repartits entre els seus davanters, amb Aliou Diallo (17) com a més encertat, encaminen l'Esplais a recuperar una Tercera Catalana que va perdre el 2019.

El Borrassà, segon classificat, s'havia resignat per lluitar pel títol i ara aspira a consolidar el segon lloc per disputar amb garanties -i tenir el factor camp a favor- el play-off d'ascens a Tercera Catalana. Si la lliga acabés avui, el disputaria contra el Base Roses B, Roses City B i Lladó.