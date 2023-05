L'Agrupació Esportiva Roses B ha aconseguit, aquest dissabte al vespre, el títol de campió del grup 30 de Quarta Catalana després de superar el Recreativo de Marca (0-6) a l'última jornada de lliga. El conjunt que entrena Juan Diego Herrera en feia prou amb un punt per aixecar el títol i ascendir a Tercera Catalana, però ho ha volgut assegurar guanyant el partit amb molta claredat al camp de La Casera, de Vilatenim (Figueres).

El Roses B, que es va recuperar el 2019, ha col·locat la cirereta a Mas Oliva: fa una setmana el primer equip també va aconseguir el seu ascens, en aquest cas a Primera Catalana.

L'Esplais, que ha acabat com a sotscampió i en un principi sense ascens, era l'únic rival que li podia treure la primera posició. Tot i fer els deures davant el Vilafant (5-1) -jugaven a la mateixa hora-, els d'Abdoulie Jallow Cherno ha vist com la carambola no es produïa.