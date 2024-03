L’Esplais encadena un any sencer sense perdre un partit

Un any seguit sense perdre un partit. És la ratxa que duu l’Esplais, actual líder del grup 1 de Quarta Catalana. El darrer cop que van caure va ser el 25 de març del 2023, al camp del Fortià (1-0), i el dissabte passat a Garriguella (0-2) van celebrar la volta al sol. Des d’aquell desencís, que el va allunyar de l’ascens a Tercera, els castellonins han sortit imbatuts en els següents 30 partits de lliga (7 restants de la temporada 2022/23 i 23 d’aquesta 2023/24).

Abdoulie Jallow Cherno, entrenador de l’Esplais al costat d’Enric Ferrer, explica que «arribar a una ratxa com aquesta és complicat, has d’estar concentrat setmana a setmana. Fa dos anys que els rivals s’esforcen el doble per guanyar-nos i nosaltres hem de portar un ritme mé alt». Per a Cherno, la clau és «tenir un bon porter, una bona defensa i un vestidor unit». Els groc-i-negres són dels conjunts gironins menys golejats, amb Adrián García a sota els pals i resguardat per defenses com Joan Duñach, Oscar Arjona i Teo Tena.

Després de quedar-se a tres punts de l’ascens, la temporada passada, aquest cop l’Esplais no el vol deixar escapar: «Hem de pujar tant si com no, l’objectiu és guanyar la lliga i oblidar-nos del play-off». Els de Castelló mantenen un coixí de set punts respecte el Borrassà, que també va vèncer al camp del Vilafant (1-7).