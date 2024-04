El Lladó guanya el partit 'exprés' a Cabanes i encamina el play-off d'ascens

El Lladó, cinquè classificat del grup 1 de Quarta Catalana, es consolida en zona de promoció d'ascens a Tercera Catalana amb el triomf per la via ràpida d'ahir dimecres al camp del Cabanes (2-3). El partit s'havia acabat abans d'hora per incidències el mes de març, amb 2-2 en el marcador, al minut 78, i es va reprendre ahir a porta tancada.

Els cabanencs van saltar al camp amb nou jugadors perquè havia patit dos expulsats i els lladonencs ho van aprofitar. Una centrada en el minut 90 va ser aprofitada per l'exnavatenc Joan Soler per anotar el 2-3 per al Lladó i fer saltar d'alegria els verd-i-vermells. Aquests tres punts són vitals pels nois d'Albert Roura -exjugador del primer equip- per acabar entrant al play-off. Ara, tenen quatre punts de marge respecte al Marca de l'Ham B, el sisè classificat i el primer equip que es quedaria sense premi.

Treure el cap 13 anys després

Els lladonencs tenen quatre partits més per confirmar la seva presència al play-off, on es trobaria amb el Borrassà i els filials del Roses City i del Base Roses. En joc, només hi haurà una plaça d'ascens després que l'Esplais, el campió, ja hagi obtingut un dels dos bitllets per pujar a Tercera Catalana. El Lladó fa 13 anys que competeix a l'última categoria territorial i somia en treure el cap de nou: en l'època recent, entre el 2009 i el 2011 va jugar a Segona Regional, l'actual Tercera Catalana.