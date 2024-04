L'Esplais celebra l'anhelat retorn a Tercera Catalana cinc anys després

L’Esplais va celebrar el títol de campió del grup 1 de Quarta Catalana i l'ascens a Tercera Catalana el diumenge passat a Castelló d'Empúries, davant la seva afició, i amb quatre jornades d'antelació. Els castellonins havien assolit la fita el dijous al vespre per la retirada del Recreativo de Marca. Els figuerencs eren un dels rivals que quedaven als castellonins i la seva absència els va donar els tres punts (3-0) que li mancaven per ser campions.

L’Esplais volia celebrar el títol i l’ascens sobre la gespa. El diumenge passat tenia el seu primer match ball contra el Vilafant. Aquest duel va acabar sent intranscendent pels d’Abdoulie Jallow Cherno i Enric Ferrer, però van golejar 9-1 i van celebrar l’èxit quan es va acabar. El premi els hi ha arribat amb molta antelació i amb 9 punts de coixí respecte al Borrassà, segon.

"El títol és merescut, era el nostre objectiu i hem estat regulars" Abdoulie Jallow "Cherno" — Entrenador de l'Esplais

Plantilla i afició de l'Esplais, celebrant el títol el diumenge passat a Castelló / MANEL PUIG

Cherno explica que el títol «és merescut, era el nostre objectiu i hem estat regulars. De l’any passat van renovar 10 jugadors i els que han vingut també han estat compromesos. Estic molt content amb la feina, hem entrenat tres cops per setmana des de l’estiu».

Tretze mesos sense perdre

L’Esplais s’ha convertit en un líder regular i no li ha fallat en pols en cap moment. La temporada passada es va quedar amb la mel als llavis, finalitzant en segon lloc -que no permetia ni promocionar- a tres punts del campió, el Roses B. Anterioriment també havien intentat recuperar una Tercera Catalana que van perdre el 2019. Enguany, l’equip s’ha conjurat i encara no ha perdut cap partit. De fet, la ratxa és immaculada i s’allarga des del 2023: l’última derrota va ser el març de l’any passat a Fortià.

La solidesa defensiva, amb el Zamora Adrián Garcia, i els gols repartits entre els seus davanters, amb Aliou Diallo (20) com a més encertat han estat claus. La temporada que ve ja els esperen rivals com el Sant Pere Pescador, Agullana, Base Roses i qui sap si el derbi amb l'Empuriabrava-Castelló, que té la permanència a Segona Catalana molt complicada.