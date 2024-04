El Recreativo de Marca es retira amb dos anys de vida i dona a l'Esplais el títol de campió prematur

El grup 1 de Quarta Catalana s'ha quedat sense un nou equip. El Recreativo de Marca s'ha retirat oficialment aquest dijous i segueix les passes del Llers, que havia plegat veles el març passat. El conjunt figuerenc, que jugava com a local al camp de La Casera, de Vilatenim, hauria plegat per manca de jugadors.

Els mals resultats també l'han empès a retirar-se: són penúltims i el dissabte passat van ser golejats contra el cuer, el Selvatans (2-7), que al minut 24 de la primera part ja guanyava 0-6. I, a la setmana anterior, van caure amb estrèpit al camp del Borrassà (9-0) després de quedar-se amb nou homes al minut 12 per una discussió entre dos jugadors del mateix equip.

De Ventalló i Vilabertran a La Casera

Aquesta era la segona temporada de vida del Club Recreativo de Marca, que es va fundar l'estiu de 2022 i que va tenir molts problemes per trobar un emplaçament. Es va federar a Figueres amb la il·lusió de jugar a la capital de l’Alt Empordà, però no hi va acabar tenint lloc i en el primer any es va haver de buscar la vida. La manca d’espais, coincidint amb les obres pels canvis de gespa a camps municipals figuerencs, com el de la Marca de l’Ham i de Vilatenim, van empènyer el «Recre» a buscar una seu a fora de la ciutat per poder competir a Quarta Catalana, l’última categoria territorial.

Després de tocar la porta a diferents ajuntaments de la comarca, Vilabertran li va obrir les portes per jugar els partits oficials. Els entrenaments, però, els van dur a terme a Ventalló perquè la majoria dels jugadors eren del mateix poble i de l’entorn. Finalment, i després que aquest mitjà expliqués la seva situació, al cap de pocs dies l'Ajuntament de Figueres va moure fitxa i li va permetre jugar a la ciutat, al camp de La Casera, situat a Vilatenim, a escassos metres de l’Estadi on juga la UE Figueres.

De retruc, l'Esplais campió

La retirada prematura del Recreativo de Marca ha permès a l'Esplais proclamar-se campió de manera anticipada, aquest mateix dijous. Era qüestió de dies que el conjunt de Castelló d'Empúries aixequés el títol de Quarta Catalana i ascendís a Tercera Catalana. La fita s'ha accelerat per la retirada del Recreativo de Marca. Els figuerencs eren un dels rivals que quedaven als castellonins i la seva absència els donarà els tres punts (3-0) que li mancaven per ser campions. A més, a l'Esplais caldrà sumar-li tres punts més de regal i sense jugar per la retirada, setmanes enrere, del Llers.

Marca de l'Ham B, Sant Llorenç de la Muga, Garriguella, Espolla i Cadaqués eren els altres rivals que li quedaven al Recreativo de Marca per jugar fins al final de temporada i que també guanyaran 3-0 sense jugar.