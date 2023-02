El Club Recreativo Marca se n’ha sortit amb la seva i després de quatre mesos i mig de competició ha pogut jugar el seu primer partit a Figueres. Es tracta del camp de La Casera, situat a Vilatenim, a escassos metres de l’Estadi on juga la UE Figueres. El primer partit de Quarta Catalana a la seva nova casa el van disputar el dissabte passat al vespre amb un empat davant el Sant Llorenç de la Muga (0-0). Per començar, el resultat era el de menys, ja que l’important era jugar a la ciutat on desitjaven estar des que es van fundar a l’estiu passat.

«Estem molt contents», explicava Idrissa Kande Mou, president i fundador del club, després de l’estrena. El senegalès agraeix a l’Ajuntament de Figueres que «després de molt treball» els hi hagin cedit una seu. De moment, seguiran fent els entrenaments a Ventalló, però més endavant podrien traslladar-se definitivament a La Casera, un camp de gespa natural –actualment, força malmesa– on ara entrenen equips base del Figueres.

La insistència té premi

Aquest gener, el Setmanari de l’Alt Empordà es va fer ressò del cas del Recreativo, que s’havia federat a Figueres feia mig any, però l’ajuntament figuerenc no li podia cedir un terreny per jugar per manca d’instal·lacions, per la col·locació de gespa artificial en camps com el de la Marca de l’Ham o Vilatenim. El club es va haver de buscar la vida, entrenant a Ventalló i jugant els partits a Vilabertran. Tot i que el consistori figuerenc (consultat per aquest setmanari) obria les portes del Recreativo a jugar a Figueres a partir de l’estiu que ve, finalment s’ha accelerat la decisió.

El Cadaqués frega el primer triomf contra l’Esplais i el Roses B s’escapa

El Cadaqués, cuer de Quarta, va estar a punt de guanyar el seu primer partit, però un penal transformat en el darrer minut pel pitxitxi de l’Esplais Hossni Jelleun ho va evitar (2-2). Els castellonins, segons a la classificació, veuen, amb aquest entrebanc, com el Roses B s’escapa amb quatre punts d’avantatge després de superar el Roses City B, a Mas Oliva (1-2), amb un gol a la recta final de Nelson Hinojosa.