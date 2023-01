El Recreativo de Marca, nou club que uneix futbol i integració a la recerca d’una seu

El Club Recreativo de Marca es va fundar l’estiu passat a Figueres amb la il·lusió de jugar a futbol federat a la capital de l’Alt Empordà, però no hi va acabar tenint lloc i es va haver de buscar la vida. La manca d’espais, coincidint amb les obres pels canvis de gespa a camps municipals figuerencs, com el de la Marca de l’Ham i de Vilatenim, van empènyer el «Recre» a buscar una seu a fora de la ciutat per poder competir a Quarta Catalana, l’última categoria territorial. Després de tocar la porta a diferents ajuntaments de la comarca, Vilabertran li va obrir les portes per jugar els partits oficials. Els entrenaments, però, els duen a terme a Ventalló perquè, ara, la majoria dels jugadors són del mateix poble i de l’entorn, com Sant Pere Pescador, Vilamacolum i l’Armentera. Competeixen des del setembre i han aconseguit tres victòries en catorze jornades.

El club està integrat majoritàriament per jugadors africans, principalment del Senegal i de Gàmbia. És un clar signe on futbol i integració van junts. «Volem que després de treballar tinguin alguna distracció i activitat i no vagin directament a casa», expliquen des de l’entitat. El Recreativo ha fitxat nois que jugaven patxangues en tornejos d’estiu a Ventalló i al costat del camp de la Marca de l’Ham. Es diuen Recreativo de Marca inspirats en l’històric club de Huelva i pel desig inicial de jugar al barri figuerenc. Els seus colors són el gris i el negre i l’entrenadora és Helena García Amo.

La il·lusió de «Mou»

El fundador de l’entitat es diu Idrissa Kande, conegut com a Mou, l’entrenador portuguès. Té 43 anys, va néixer al Senegal i fa dues dècades que viu a Figueres. Després de trepitjar les banquetes del Sant Miquel de Fluvià –al cos tècnic de Pepe Mesas– i del filial del Marca de l’Ham, tenia la il·lusió de crear un club. «Era el meu somni. Fa 22 anys que visc a Figueres i vaig sol·licitar jugar a qualsevol camp municipal de la ciutat, m’era igual a quin. L’Ajuntament em va dir que ens havíem de federar i, un cop legalitzat el club, em van comentar que no teníem espai, perquè es canviava la gespa de diferents camps municipals», afirma.

El camp de la Marca de l’Ham ha estat de setembre a desembre en obres, Vilatenim, des del novembre i, a l’estadi Albert Gurt, el Club Esportiu Juncària hi té competint i entrenant una dotzena d’equips. Trobar un nou camp poc abans de començar la lliga va ser una odissea per al Recreativo, fins que van poder anar a Ventalló i a Vilabertran. «Soc tossut, som gent que ens agrada el futbol i ens hem hagut de buscar la vida», afegeix. En un principi, tenia un bloc de jugadors figuerencs, però, com que no es van poder establir a la ciutat, va fer tirar enrere alguns d’ells «perquè Ventalló els quedava lluny». A correcuita va confeccionar la plantilla, que té entre altres jugadors Yahya Kandeh, ex del Sant Pere.

Kande ha tingut l’ajuda d’un grapat de persones per tirar el club endavant, sobretot en temes burocràtics: «Àngel Posas del Sant Miquel i Abdoulie Jallow de l’Esplais em van assessorar al principi, i sense la valentia i el suport de Maria Sey i de Mariela Riera de Ventalló no hauria estat possible», diu agraït mentre té un somni d’orella a orella: «Pujar el Recreativo de categoria d’aquí a algunes temporades».

Figueres obre la porta a acollir-los la temporada vinent

La seu del Recreativo de Marca a partir de la temporada 2023-24 no està clara i podria optar per establir-se a Ventalló o per intentar de nou obtenir un espai a Figueres. César Barrenechea, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Figueres, explica que «la fundació del Recreativo va coincidir amb el canvi de gespa en dos camps municipals. Els clubs que els utilitzen habitualment han tingut maldecaps per adaptar-se durant els mesos d’obres i no hi podíem ubicar una nova entitat». Barrenechea es manté obert a encabir el club a Figueres a partir del curs vinent «sempre que se sol·liciti amb antelació».