El Llers es retira a mitja temporada per segon cop en quatre anys

Llers s’ha quedat sense equip amateur a mitja temporada. Després de patir la baixa de diferents jugadors, de quedar-se en quadre i de no disposar d’un equip juvenil per estirar peces, els groc-i-negres han plegat veles. Actualment, el conjunt que entrenava l’alhora jugador Migue Cortés i Paqui Robles havia baixat al 12è lloc de Quarta Catalana, cinquè per la cua, després d’encadenar onze derrotes en els últims dotze partits. No obstant això, el Llers havia iniciat la lliga com un coet i situant-se entre els primers colíders de la temporada.

El partit previst contra el Cabanes, del cap de setmana passat, ja havia quedat suspès entre setmana.

Ara, la Federació Catalana de Futbol dictaminarà com afecta la classificació: anul·larà els quatre resultats del Llers de la segona volta (Cadaqués, Recreativo i Base Roses B havien sumat els tres punts i el Vilafant un) o li donarà un 3-0 en contra a la resta d’enfrontaments que li quedaven.

El Llers ja havia retirat l’equip a mig curs a la temporada 2019/20, al desembre, quan era cuer de Tercera Catalana.