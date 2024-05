Nascut a Figueres el 1965, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Alta Direcció d'Empreses per IESE. Ha estat vinculat tota la vida a l'empresa familiar Transports Padrosa. Va agafar el relleu a Amadeu Miquel al capdavant de la històrica entitat figuerenca, fundada el 1891.

Toca preguntar-li per l’estat de salut del Cercle Sport. És bo?

Afortunadament, sí. Tenim una entitat econòmicament sanejada i, per tant, podem dedicar-nos a portar a terme activitats que es corresponen amb els seus estatuts, a la voluntat dels associats i, molt important, a allò que la ciutat necessita i que l’Sport pot aportar-li. Aquests darrers anys hem obert les portes amb un esperit de col·laboració ciutadana que és a la vista de tothom.

Seria el cas de la col·laboració en la campanya de les banderes als balcons per Fires, fent costat a l’Ajuntament.

Exactament, és un exemple. Considerem que Figueres necessita un impuls important i volem formar-ne part de manera activa. És una qüestió d’orgull figuerenc, crec que ha existit sempre, però potser aquests darrers anys estava un xic amagat. El tema de la bandera no deixa de ser simbòlic, però també trobem que és rellevant que aquest orgull figuerenc no només surti de l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans també hem de ser-hi. Representem la societat civil, com altres entitats, i això també ens fa ser responsables del bon nom de Figueres. Els nostres associats estan satisfets que sigui així.

Les seves paraules tenen missatge...

La col·laboració publicoprivada és el que necessita Figueres, no tot ho ha de fer l’Ajuntament. És més, estem orgullosos d’estar situats en l’anomenat carrer dels Genis, on van néixer Monturiol, Dalí, Fages, hi va tenir farmàcia Deulofeu i hi va viure l’aviador Collar. Som una baula més d’aquesta gran artèria cultural que va dels Fossos fins al castell de Sant Ferran, amb la gran novetat de l’obertura de la Casa Dalí, just davant nostre.

«L'auditori Narcís Monturiol ha acollit 295 activitats durant l'any 2023, quasi una per dia d'obertura»

La reforma de l’edifici vint anys enrere, que va culminar el març de 2005 amb la inauguració de l’auditori Narcís Monturiol, va ser un punt d’inflexió decisiu?

Les dades així ho indiquen. Nosaltres prestem la sala i també participem de les activitats que s’hi fan. El 2023 hi ha hagut 296 actes. Si restem els festius, vol dir quasi una al dia. Fins i tot hi ha hagut jornades amb dos o tres actes consecutius. L’auditori ens ha donat vida, al Cercle Sport, i a Figueres, com a ciutat. És innegable.

Aquest 2023 també s’ha donat l’acord històric de col·laboració entre el Cercle Sport i l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE). Una entesa gens menor.

Cert. Partim d’una realitat, el Cercle Sport té un estigma. En el seu moment, els ateneus o casinos depenien de diferents àmbits socials. Aquest fet era ben clar a Figueres amb el Menestral, l’Erato i l’Sport. En el nostre cas, com molt bé indica el seu nom, va néixer amb uns estatuts de caràcter esportiu, que en el segle XIX eren sinònims d’un cert elitisme social. Hem tingut la voluntat clara, des de la darrera reforma, d’ajuntar els orígens esportius amb la cultura. Són dues cares de la mateixa moneda. La millor manera de donar suport a la cultura ha estat aquest. És important l’IEE? No només hem de dir un sí rotund, també hem de recordar que l’Institut és fonamental per preservar i difondre la història de Figueres i de tota la comarca. Per això, a part de col·laborar i tenir una seu a l’edifici, en el Cercle Sport també hi haurà la biblioteca de l’IEE per a ser consultada. Junts podem fer moltes coses, és una altra manera d’obrir portes i de potenciar el nostre paper com a ateneu històric, en ple centre de Figueres. Els ateneus, avui, tornen a tenir vigència i són necessaris per a fomentar la presencialitat i les relacions humanes davant l’increment de la virtualitat i l’individualisme provocat per les xarxes.

«Els ateneus, avui, són necessaris per a fomentar la presencialitat i les relacions humanes»

Permeti’m que personalitzi. Vostè és net d’una persona que va presidir la Unió Esportiva Figueres –Pere Padrosa Simón– i fill d’uns pares que van crear una Fundació per a un Museu -Pere Padrosa Puignau i Margarita Pierre Mallol–. Sent responsabilitat?

Pots afegir el nostre fill, Pere Padrosa Sayeras, qui també ha estat vicepresident de la Unió durant un temps amb el president Narcís Bardalet. Hi ha una connexió directa. No oblidem que molts membres del Cercle Sport van formar part dels moments fundacionals de la Unió Esportiva. Vaig ser a la seva junta durant la presidència d’Aureli Teixidor. La nostra vinculació amb les entitats de la ciutat es podria considerar romàntica, però també és una voluntat familiar de respondre a la responsabilitat social que tenim com a empresa figuerenca, com a persones de la seva societat civil. Ens estimem Figueres, ras i curt.

Com a home d’empresa que és, el Cercle Sport també ha actuat d’espai de negocis. Una mica com el mite, real o no, del Palco del Bernabeu...

Tots els llocs de trobada generen recels, des de sempre. En entitats com la nostra, les relacions no són opaques, passa que hi ha els socis que hi ha i que són qui són. En un punt de trobada com aquest, des del segle XIX, la gent que ha vingut, ha xerrat i compartit tertúlies i ha parlat dels seus projectes. I amb el fet de compartir, sorgeixen idees i, per aquells que són emprenedors, sorgeixen més idees i pot acabar havent-hi acords o projectes conjunts. Mira, de l’exitosa exposició Made in Figueres, que retratava el passat industrial de la ciutat, la gran majoria d’empreses que hi figuraven tenien propietaris que eren socis del Cercle Sport. I això no vol pas dir que la seva relació anés en contra dels interessos de la ciutat, sinó tot el contrari. En certa manera, ara trobem a faltar aquella situació de prosperitat i emprenedoria.

