«Aquest és un espai de vincle entre empreses»

La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, Marta Rodeja, decidia posar fi, l’any passat, a vuit anys de la seva etapa política. Rodeja, que ocupava les carteres de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica, Comunicació i Hisenda de l’Escala, manifestava que «durant tot aquest temps, he format part d’un projecte i un equip que m’ha donat l’oportunitat de sentir-me estimada pels escalencs, de sentir-me orgullosa dels èxits aconseguits, de poder conèixer un gran nombre de persones interessants, de poder teixir noves amistats i de poder aprendre cada dia». Va tornar al sector privat com a directora del GironaHub amb un equip de quatre persones –juntament amb Xènia Luque, Ariadna López i Robert Bou– que aconsegueix crear diàriament un ambient creatiu i col·laboratiu perquè les idees flueixin i perquè cada projecte aconsegueixi l’èxit. «La part de Promoció Econòmica a l’Ajuntament de l’Escala estava vinculada amb el sector empresarial i aquest va ser un dels factors que em va portar cap aquí», reflexiona Rodeja.

L’equip de GironaHub comparteix els valors d’atracció, retenció i potenciació del talent per esdevenir l’ecosistema empresarial i emprenedor de referència a la ciutat de Girona i un dels principals del país. «El que fem des de la Farinera Teixidor de Girona és llogar espais de treball, amb un auditori, per fer-hi reunions per a les empreses de fora que necessitin aquests espais. Aquest projecte també està molt vinculat als nous emprenedors i vol crear un ecosistema perquè el teixit empresarial de Girona tingui, a la Farinera, aquest espai de trobada i de vincle de col·laboracions entre empreses del territori», explica Rodeja.

El GironaHub va començar a caminar el mes de novembre del 2022, amb la pandèmia ja avançada. L’edifici de la Farinera encara estava en obres, que s’acabaven al mes de juliol del 2023. «Creant aquest ecosistema de l’emprenedoria i el teixit empresarial, el valor que té és que la Farinera tingui un espai de referència a la ciutat», continua explicant Rodeja. Des d’aquest espai, ajuden a crear sinergies entre ells. «Aquesta és una aportació social al teixit empresarial», segons la directora.

El GironaHub té com a missió respectar el patrimoni cultural i oferir una vida nova a un edifici emblemàtic de Girona amb una nova identitat dinàmica: esdevenir l’ecosistema empresarial i emprenedor de referència a la ciutat de Girona i un dels principals del país a través de la dinamització dels actors econòmics situats a l’edifici, atraient el talent i seduint amb un espai i uns serveis excel·lents.

Rodeja indica que es tracta d’un model d’empresa i de treball de coworking, que a Barcelona ja fa uns anys que és més actiu, però aquí, a Girona, aquesta tendència ha arribat aquests últims anys. «L’espai és gran, però els usuaris tenen un concepte de l’ús molt autònom de l’espai», manifesta Rodeja.

El projecte va crear un consell assessor amb l’objectiu de fer un projecte més vinculat a l’emprenedoria start-up. «S’està conceptualitzant un programa d’acceleració de noves empreses. Tant de bo que a finals d’aquest any ja sigui una realitat», anuncia l’escalenca, segons la qual «el teletreball ha influït amb espais d’oficina compartits per ajudar a reduir costos».

Han agafat els models de Barcelona per traslladar-los a Girona. «Aquí hi ha de tot, des de gent més jove que ha iniciat empreses o gent d’edat ja més avançada amb projectes propis. Amb el teletreball, la gent ja no va a escalfar la cadira, sinó que ve, fa la seva feina i comparteixen els espais comuns», argumenta l’escalenca Marta Rodeja.

A través del GironaHub, presenten un projecte innovador per tal de cobrir les necessitats que manquen a Girona, oferint un espai físic i virtual on potenciar i connectar el talent; col·laboren amb els clients, per tal que els seus projectes també formin part de la seva estructura de treball; connecten projectes per tal d’expandir el talent local, a més de les relacions entre aquestes, que les ajudarà a impulsar el seu creixement; s’impliquen en la creació d’un ecosistema de treball amb gran impacte a la ciutat de Girona, on barrejaren talent nacional amb internacional; i treballen per tal de retenir el talent local, atraure l’internacional i potenciar aquest talent als diferents mercats.

Des de GironaHub, col·laboren amb diferents empreses i institucions per fomentar el talent. A GironaHub, valoren la importància de treballar en equip i establir aliances amb altres companyies per tal d’oferir solucions innovadores i d’alta qualitat als seus clients. «Estem sempre oberts a col·laboracions amb empreses que comparteixin els nostres valors i objectius. Creiem que el fet de treballar junts, podem assolir grans objectius i oferir productes i serveis encara millors», apunten des d’aquesta iniciativa empresarial que ha crescut notablement en poc temps.