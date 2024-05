«Tenim un problema molt greu de manca d’habitatge social i això repercuteix a l’escola»

Jaume Jan governa un municipi de 262 habitants censats, entre Boadella i les Escaules. En les passades eleccions municipals, la llista republicana de MXBE va obtenir sis dels set regidors del consistori –el PSC té l’altre regidor.

Com li ha anat el retorn a l’alcaldia de Boadella i les Escaules?

Vaig plegar l’any 2003. Bàsicament, ara va ser perquè em vaig deixar embolicar, entre uns i altres. I jo vaig embolicar a més gent i aquí estem. La veritat és que mai m’imaginava que fos tan diferent d’abans. Em van dir: «Mira, tu que tens experiència, posa-t’hi», però no té res a veure. Ha canviat tot, molt. Abans anàvem amb una llibreta i un bolígraf, mentre que, avui en dia, tot és completament diferent.

Van deixar el poble en un estat i com se l’ha trobat, ara?

Dintre de tot, encara ens l’hem trobat prou bé. Amb el que ens hem trobat és amb un tap molt gros del que és la part administrativa per problemes de personal. Des que vam entrar al mes de juny de l’any passat, la secretària ens va plegar a l’octubre i fins a l’1 de febrer hem tingut quatre secretaris deixats per la Diputació. Em sembla que hem fet dos plens, aquest primer any de mandat, on tot eren coses urgents. L’administrativa va agafar la baixa poc després de començar.

Ser un micropoble és un avantatge o no?

Un inconvenient i amb l’agreujant que som més d’un poble. El municipi és petit i som dos pobles, amb totes les necessitats.

«Abans anàvem amb una llibreta i un bolígraf, mentre que, ara, tot és completament diferent»

Recentment, han aprovat una ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic...

Davant del fet que molts propietaris dels nuclis de Boadella i les Escaules demanen a la Finestra Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, l’inici de l’activitat d’establiment d’allotjament d’ús turístic i aquest Ajuntament en té coneixement quan se li comunica, vèiem la necessitat de regular les obligacions dels propietaris i les empreses gestores dels habitatges d’ús turístic, llars compartides, establiments d’apartaments turístics i de turisme rural del municipi, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat a l’Ajuntament, com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes persones hauran d’assumir, als efectes de prestar un servei de qualitat, així com la limitació de llicències atorgades als nuclis de població, o a un mateix propietari, persona física i empresa gestora. El problema és a les Escaules, on s’ha de regular. Aquí a Boadella, abans, hi havia un habitatge, mentre que, ara, no n’hi ha cap. Tot està concentrat a les Escaules i s’ha de regular. Aquesta ordenança posarà un límit als habitatges. El problema és que no hi ha pisos o cases per a la gent jove.

Aquesta és una de les mancances que té el municipi?

Una de les mancances que ens fa vergonya és que no tenim fibra òptica. Des del mes d’octubre, que ja ha desaparegut la línia fixa. Però Telefónica es va desentendre des d’un primer moment. Tothom es va quedar sense la línia fixa i sense internet i s’han hagut d’anar espavilant. L’any 2021 ens van prometre que, per Nadal, tindríem la fibra al municipi i crec que ha passat més d’un Nadal. Quan nosaltres vam entrar, l’obra ja estava acabada, però aquí va quedar mort. Plorem amb tothom, hem anat a Madrid i no ens en sortim. Tenim el problema d’habitatge, que no n’hi ha. I això repercuteix a l’escola.

«Som un poble tranquil i volem donar els serveis que ens falten als habitants»

I aquest és un greuge...

Un altre problema és que no tenim nens. Ara estem en procés d’arreglar el pis de la planta de l’escola per evitar que marxin alumnes del centre. Tenim un pis social disponible per a adjudicació a aquelles famílies o persones individuals que compleixin els requisits establerts. Per obtenir més informació i sol·licitar el pis, s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament de Boadella i les Escaules (telèfon 972 569 211). Amb onze alumnes, encara es podrà mantenir. Som dins de la ZER Les Salines, amb dos mestres fixos més els itinerants, però, si va baixant el nombre d’alumnes, amb les previsions que hi ha, ens desapareixerà l’escola. Interessa que aquest pis estigui en bones condicions per al curs vinent.

Els ha causat problemes el canvi climàtic?

Hi ha la tremolor de la falta d’aigua. Nosaltres no estem connectats a la xarxa d’aigua del Pantà. Anem amb pou, tant a Boadella com a les Escaules. Estàvem acostumats que la Muga baixava amb molta aigua.

Amb què pot destacar el municipi que dirigeix en el futur?

Som un poble tranquil i volem deixar-lo en un poble ben còmode, agradable per a viure i poder donar aquests serveis que ens falten. Aquí només hi ha un restaurant i estem adequant el local social per tenir un bar obert i muntar una petita botiga. Hem d’intentar que algú pugui invertir, perquè necessitem habitatge social. Ens hem posat en contacte amb una cooperativa de sostre cívic, però encara no ens han dit res. Ni a Boadella ni a les Escaules, no tenim habitatge de lloguer i ens interessaria que vingués gent al poble.