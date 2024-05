El truc casolà per eliminar de cop els cabells blancs i no gastar-te diners a la perruqueria

Els cabells blancs són un dels signes més visibles i antiestètics de l'envelliment. Quan els cabells blanquinosos comencen a créixer, la gent sol optar per dissimular-ho mitjançant tints o banys de color. No obstant això, un excés d'ús d'aquests productes poden resultar perjudicials per als nostres cabells.

I fins i tot per a la nostra salut: segons diversos estudis recopilats per l'Institut Nacional del Càncer dels Estats Units, entre les més de les 5.000 substàncies que s'utilitzen per produir alguns tints per als cabells se'n troben diverses que resulten cancerígenes per als animals. És per això que l'ideal és fer servir productes naturals i no agressius.

I en concret hi ha un remei que et sorprendrà pel baix cost i la ràpida elaboració, una barreja completament natural i econòmica que et permetrà desfer-te dels cabells blancs ni més ni menys que en tres dies.

El truc secret

En primer lloc, calen quatre ingredients que fàcilment podràs trobar a la teva cuina i a qualsevol supermercat o herboristeria: un litre d'aigua, una bosseta de te verd (d'un gram i mig aproximat), una altra de la mateixa quantitat de sàlvia (una planta aromàtica i antioxidant) i, finalment, una de romaní.

Quan els cabells blanquinosos comencen a créixer, a gent sol optar per dissimular-ho mitjançant tints o banys de color. / Empordà

Un cop reunits aquests elements, l'aigua s'escalfa en un cassó fins que bulli i, quan arribi al punt d'ebullició, s'hi afegeixen les diferents bossetes. Quan tots els elements es troben a l'interior del recipient, es torna a bullir i es deixa bullir durant 5 minuts.

Després, s'apaga el foc, es tapa el recipient i es deixa reposar la barreja durant 24 hores. Si ho prefereixes, també es pot dipositar el líquid en un pot de vidre ben tancat quan es refredi el líquid.

Aplicació

Un cop transcorregut aquest temps, arriba el moment d'aplicar el producte. Per fer-ho cal escampar-lo per tots els cabells i el cuir cabellut, fent especial èmfasi a les zones canoses, i pels diferents flocs de pèl de forma minuciosa perquè arribi tots els racons i sigui el més efectiu possible. Un cop tot el nostre cap estigui impregnat de la substància, només queda deixar-lo reposar durant una hora i aclarir-lo amb abundant aigua. Després, es poden rentar els cabells normalment amb el xampú habitual.

Color anterior

No obstant això, la clau d'aquest remei, com tot a la vida, a la constància. Per veure els efectes d'aquest truc cal fer el procés durant tres dies seguits, moment a partir del qual el cabell hauria de tornar al color anterior. També cal destacar la durada de l'efecte d'aquest remei: els cabells blancs només tornaran quan els cabells canosos torni a créixer.

Finalment, encara que es tractin d'ingredients naturals, tingueu molt de compte!: si pateixes algun problema dermatològic o alopècia abans de dur a terme aquest remei és important consultar-ho prèviament amb el teu dermatòleg.

També convé fer una prova prèvia en una zona poc visible i no gaire extensa per comprovar si resulta eficaç en els teus cabells.