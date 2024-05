Els candidats aprofiten la jornada de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya

Els candidats a la presidència de la Generalitat en les eleccions catalanes d'aquest diumenge dels diferents partits aprofitaran el dia de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya electoral. Participaran al matí en les tradicionals fotografies de candidats per diversos mitjans de comunicació i, després de les obligacions, volen passejar, llegir o jugar amb els fills. Alguns cuinaran i veuran alguna sèrie per relaxar-se una mica. Tot plegat, poques hores abans de la jornada electoral en què després de votar es reuniran amb els seus equips de campanya per fer un seguiment dels resultats

Després de la tradicional sessió de fotografies amb diferents mitjans de comunicació, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, vol aprofitar per descansar i retornar temps a la família. "Si la conciliació ja és complicada normalment, aquests dies ha estat impossible", assegura. Té previst preparar-los un bon dinar, tot i que encara no ha decidit quin plat cuinarà. A la tarda, jugarà amb la seva filla i més tard anirà a sopar amb la seva dona per poder tenir temps junts.

El candidat del PSC, Salvador Illa, començarà el dia fent una mica d'esport. Concretament anant a córrer probablement amb el seu germà. Després de les sessions de fotografia amb la resta de candidats, té prevista una breu reunió amb directora de campanya del partit per preparar la jornada electoral. Anirà a casa, dinarà, passejarà amb la seva gossa Nina i estarà amb la seva dona. Possiblement també llegirà una mica o mirarà alguna pel·lícula o pel·lícula per relaxar-se. El que té clar és que anirà a dormir ben d'hora perquè diumenge serà "un dia intens".

El candidat de Junts+, Carles Puigdemont, està instal·lat a la Catalunya del Nord des d'abans de la campanya electoral, i allà és on passarà també la jornada de reflexió. Segons expliquen des del seu entorn, l'expresident té previst descansar envoltat de la família, passejar i llegir. També dinarà amb amics gironins i a la tarda té previst anar a veure un partit de rugbi de l'USAP de Perpinyà contra l'ASM Clermont si queden entrades.

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, aprofitarà el dia per relaxar-se i retrobar-se amb les amigues. Té previst sortir amb elles a prendre alguna cosa i aprofitar la jornada de reflexió per ser amb els seus. També vol trobar una estona per prendre una orxata amb fartons. Al matí, però, anirà a fer-se les fotos que diversos mitjans publicaran diumenge amb la resta de caps de llista.

La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, dedicarà al matí a les tradicionals sessions fotogràfiques que fan els mitjans. A la tarda serà a la Fira del Trapezi de Reus amb la família.

El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, dedicarà el matí del dia de reflexió a fer-se les fotografies de campanya. Passarà la tarda a Barcelona amb els seus quatre fills i la seva dona, a qui gairebé no ha vist aquests dies i està embarassada del cinquè fill.

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, tindrà el matí ocupat atenent les tradicionals fotografies per il·lustrar les portades dels diaris l'endemà. Al migdia, anirà a dinar amb la família perquè a causa de la campanya reconeix que l'ha tingut "desatesa". I a la tarda descansarà, segons ha explicat.

Després de la sessió de fotografies matinal, el candidat de Cs, Carlos Carrizosa té previst dinar amb la família i descansar. També acabarà de despatxar temes organitzatius del partit de cara a la jornada electoral de diumenge i tractarà de fer-ho compatible amb la família després de molts dies sense poder-ho fer.

Laura Fanals Els partits gironins tanquen la campanya en espais simbòlics Després de quinze dies d’intensa campanya, els partits gironins van celebrar ahir els seus darrers actes amb les mirades posades ja en les votacions de demà en les eleccions catalanes. Junts confia en igualar o superar els set diputats que va obtenir fa tres anys a la demarcació, tenint en compte la influència que el lideratge de Carles Puigdemont té a Girona. El PSC també aspira a millorar els tres diputats obtinguts el 2023, confiant en què les seves bones perspectives electorals es facin extensives a Girona. ERC, en canvi, parteix d’una tendència a la baixa en els sondejos, tot i que vol mantenir els quatre representants que ha tingut fins ara. La CUP intentarà mantenir com a mínim un dels seus dos representants actuals, mentre que Vox també vol mantenir el seu. PP i comuns, per la seva banda, lluitaran per recuperar la representació, mentre que la gran campanada la podria donar Aliança Catalana, que podria entrar per primera vegada al Parlament. JUNTS + El cap de llista a Girona, Salvador Vergés, va dedicar l’últim dia de campanya a visitar Amer, poble natal de Puigdemont, des d’on va fer una última crida a mobilitzar el vot cap a la seva figura «i aconseguir una gran victòria de país». «Fem un darrer esforç per convèncer els abstencionistes o indecisos, i animar-los a votar la candidatura del president Puigdemont, l’única llista independentista que pot guanyar les eleccions», va demanar Vergés. PSC Els socialistes van escollir Lloret , on tenen l’alcaldia, per tancar la campanya. Sílvia Paneque va defensar que Salvador Illa «és el president que mereix Catalunya» perquè «el país recuperi la vocació de competitivitat, de treballar amb seriositat i de prioritzar governar». CUP Els candidats de la CUP es van desplaçar fins a Sant Climent Sescebes, on hi ha la base militar, per «recordar, contra la falsa normalitat, que som un país ocupat». Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, entre altres, van exhibir estelades i una pancarta amb el lema Defensem la terra. VOX El candidat gironí, Alberto Tarradas, acompanyat de Jorge Buxadé, Javier Domínguez i Ignasi Mulleras, va passejar ahir pels carrers de Girona. Tarradas va assegurar que cada cop veuen més cares de complicitat i «apropaments sense por», i per això té la sensació que poden «donar la sorpresa». «Rebem ànims on abans ens increpaven», va indicar. PP El PP va aprofitar l’últim dia de campanya per apel·lar als indeciosos a «fer un vot útil per evitar que governi l’independentismeo que el PSC entregui els seus vots a Puigdemont ». La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el candidat gironí, Jaume Veray, es van reunir amb empresaris de l’hostaleria i la restauració. COMUNS El candidat dels comuns per Girona, Eloi Badia, va rebre ahir el suport del cap de llista del Partit Verd Europeu, Bas Eickhout, que va advertir que el canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta la Unió Europea.

Albert Sáez / Júlia Regué Pere Aragonès: «PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden» El president i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, s'enfronta al repte d'aconseguir un segon mandat al capdavant de la Generalitat. El primer s'ha tancat de manera abrupta, però, tot i això, reivindica la seva obra de govern amb una cartera de pactes variables que li han permès governar tres anys. Llegeix l'entrevista aquí: Pere Aragonès: «PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden»

Albert Sáez / Júlia Regué Carles Puigdemont: «Avui estem molt més preparats per aguantar un embat amb l’Estat» Carles Puigdemont (Amer, 1962) planteja el seu retorn a la presidència com una "restitució" per reprendre el 'procés' amb les lliçons del 2017 apreses. Llegeix l'entrevista completa aquí: Carles Puigdemont: «Avui estem molt més preparats per aguantar un embat amb l’Estat»