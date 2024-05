Zara, Figueres i la Jonquera

Entrada del Zara de Figueres. / SANTI COLL

S i et poses a passejar per Madrid, Roma, Budapest o Dublín és fàcil que, en un moment o altre, t’acabis trobant una botiga de Zara. Sense cap necessitat de buscar-la. Més aviat, elles et troben a tu perquè, des de fa molts anys, les botigues de Zara i de la resta de marques d’Inditex s’han anat multiplicant en les millors ubicacions dels carrers més comercials de Barcelona, Bolonya, Viena o Múnic. També de Figueres, on hi són des de fa més de dues dècades. Sovint, aquesta «uniformitat» de l’oferta comercial de les grans ciutat europees ha estat objecte d’una crítica fàcil. Allò que «si en un carrer de Sevilla, hi ha les mateixes botigues que un de Berlín es perden les essències»; o, també, amb el discurs de «nosaltres preferim les botigues de tota la vida». Segur? Quina ciutat està predisposada, de veritat, a quedar-se sense les botigues de les marques més conegudes? Poques s’ho poden permetre, i Figueres no és una d’aquestes.

Una pregunta de l’exalcaldessa, Agnès Lladó, en el darrer ple va portar Jordi Masquef a reconèixer que Inditex vol tancar dues de les seves botigues a Figueres. Segons l’alcalde, les botigues «facturen moltíssim», però no entren en els plans de futur de la multinacional gallega perquè «per metres quadrats, les consideren petites». El Zara de Figueres, especialment la botiga de roba d’home, no és especialment gran. Però també és estrany que el grup empresarial fundat per Amancio Ortega vulgui renunciar a una plaça (Alt Empordà) que, tradicionalment, ha estat un punt d’atracció per al client francès. A molt pocs mesos de l’obertura de l’ampliació del Gran Jonquera Outlet, Lladó demanava «establir estratègies per revertir» el tancament de les dues botigues de Figueres. I Masquef assegurava que ja s’està parlant amb els responsables d’Inditex. Un i altre saben que Figueres necessita que els seus carrers continuïn sent semblants als de Praga, Bilbao, Bèrgam o Hamburg. I, també, que a l’ampliat Gran Jonquera, Inditex no trobarà problemes per obrir botigues amb tots els metres quadrats que facin falta.