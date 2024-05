Preocupació a Figueres davant del possible tancament de botigues del grup Inditex

La presència a Figueres de les botigues insígnia de la multinacional gallega Inditex ha estat, des de fa més de vint anys, un dels arguments més potents que ha tingut la ciutat com a complement a la seva destacada rellevància com a gran centre a cel obert, que la situa entre els municipis capdavanters a Catalunya en la relació de metres quadrats comercials per habitant. Aquesta situació pot patir un gir important, aquest mateix any, si es fa efectiu el tancament de dues de les seves botigues, entre les quals hi hauria la de l'emblemàtic Zara dels carrers Ample i Joan Maragall.

Agnès Lladó obre la caixa del trons

L'exalcaldessa i portaveu d'ERC Agnès Lladó ha obert la caixa dels trons, aquest dijous al vespre, en plantejar clarament la possibilitat d'aquesta "fugida" en el transcurs del ple municipal. L'alcalde, Jordi Masquef, ha reconegut obertament que no es tracta de cap rumor i que la possibilitat de tancament de dues botigues és real. "No de totes les del grup, serien dues marques, una d'elles de primera línia". En aquest cas podria tractar-se del Zara, ja que el mateix alcalde va relatar que l'empresa està descontenta amb la superfície de venda que disposa a l'apartat d'home, que està diferenciat del de dona amb un local a part situat entre el carrer Ample i el carrer Primfilat, al costat de la seu principal del carrer Joan Maragall. "Per metres quadrats, les consideren petites, sobretot la de roba d'home", ha dit.

Replanteig comercial

Masquef explica que, malgrat que "la botiga factura moltíssim", la previsió del tancament estaria enfocada en el marc d'un "replanteig de la política comercial en l'àmbit global" del grup. L'Ajuntament ja ha mantingut una primera conversa telefònica amb directius d'Inditex i, segons l'alcalde, el Govern de Figueres preveu tenir contactes al màxim nivell possible per aturar una fugida que també ha estat comentada als treballadors. Agnès Lladó ha insistit en la necessitat d'establir estratègies per "revertir aquesta situació".

L'Ajuntament i Comerç Figueres treballen a hores d'ara per a implantar el projecte APEU, l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana que hauria de rellançar el model comercial de la ciutat.

Amb la mirada posada a la Jonquera

A més de Zara, Inditex també és a Figueres amb altres marques del grup, com ara Pull&Bear, Massimo Dutti i Stradivarius. Temps enrere, la multinacional ja va tancar la botiga del segell Oysho. Les intencions del grup gallec estarien enfocades per a després de l'estiu. Aquest replegament comercial a Figueres podria coincidir amb l'obertura de l'ampliació del Gran Jonquera del Grup Escudero, en el qual les marques d'Inditex hi són ben presents en el format outlet.

Subscriu-te per seguir llegint